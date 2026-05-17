出入国在留管理庁は、日本で不法に残留、就労している外国人の摘発を強化するため、ＳＮＳを活用した情報収集・分析に乗り出す方針を固めた。

従来は本人の出頭や警察からの情報提供を受け、出国命令や退去強制手続きを取っていたが、不法事案の把握をより積極的に進める狙いがある。

ＳＮＳ上では違法な就労募集や、在留資格の偽造に関する情報が拡散しており、入管庁はこうした関連情報の収集・分析を行う。

具体的には、不法就労者に加え、外国人に職をあっせんしたり、雇用したりする人物・事業者を想定。人工知能（ＡＩ）や民間の分析ツールの導入を計画しており、来年以降の運用開始を目指している。

また、地方自治体では、不法事案などに関する住民からの相談が増加しており、地方での相談窓口拡充なども検討している。

入管庁などによると、不法残留者の多くは生活費を稼ぐために就労しているケースが目立つ。不法就労は行政の監視が行き届かず、劣悪な労働環境や税金の未納、地域住民とのトラブルといった問題が複合的に生じる恐れがあり、対処が急務となっている。

政府は昨年７月、在留外国人に関する課題に取り組む司令塔組織を内閣官房に新設した。入管庁は不法残留、就労者の取り締まりを強化しており、昨年は前年比４５９人増の１８３７人を摘発した。不法残留者は今年１月１日時点で６万８４８８人で、前年同時期に比べ６３７５人減った。