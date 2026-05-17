令和ロマン、1.8万人を前に新作漫才…大歓声「僕たちが試金石に」 Kアリーナで単独ライブ【くるま＆ケムリのコメント全文】

令和ロマン、1.8万人を前に新作漫才…大歓声「僕たちが試金石に」 Kアリーナで単独ライブ【くるま＆ケムリのコメント全文】