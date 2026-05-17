猫が『高齢期』に入ったら見直したいお世話

1.食事内容と食べ方の見直し

高齢期に入ると、これまでと同じごはんでも体に合わなくなることがあります。

代謝が落ち、消化機能もゆっくりになるためです。若い頃は平気だった量や硬さでも、シニア猫には負担になる場合もあります。

カリカリを勢いよく食べていた子が、最近はポロポロこぼすようになった…。そんな変化があるとき、それは歯や顎の力が弱くなっているサインかもしれません。

猫の年齢に合ったフードを選ぶ、ウェットフードを混ぜたり、ぬるま湯でふやかしたりするだけでも食べやすさは大きく変わります。

「食べているから大丈夫」ではなく、「どう食べているか」に目を向けてあげることが大切です。

2.トイレ環境のやさしさを整える

年齢とともに関節の柔軟性が落ち、ジャンプやまたぐ動作が負担になってきます。

これまで問題なく使っていたトイレでも、入りづらさを感じている可能性があるでしょう。

たとえば、フチの高いトイレに足をかけるのをためらう様子や、トイレの手前で粗相してしまうことがあります。

粗相をしてしまうのは「わざと」ではなく、「間に合わない」「入りにくい」というサインです。低めのトイレに替えたり、段差をなくす工夫をしてあげましょう。

3.運動量に合わせた遊び方の工夫

シニア期になると活動量は自然と減りますが、まったく動かないのもよくありません。筋力の低下が進み、さらに動きづらくなる悪循環に入ってしまいます。

とはいえ、若い頃のように激しく遊ばせる必要はありません。短時間でも「ゆっくり動くおもちゃ」を目で追ったり、軽く手を伸ばすだけでも十分な刺激になります。

以前は大ジャンプしていたのに、今は見ているだけ…。そんなときは遊び方を変えるタイミングです。

猫のペースに合わせて、「ちょっと動けたね」と感じられる時間を作ることがポイントになります。

4.生活動線と寝場所の見直し

年齢を重ねると、上下運動や長い移動が負担になります。お気に入りの場所に行くまでの道のりが、実は体への負担になっていることもあるのです。

もしも高い棚の上が定位置だった子が、最近は床で過ごすことが増えた場合。単に好みが変わったのではなく、「登るのがしんどい」可能性があります。

ステップを設置したり、よく過ごしている場所の寝床を整えてあげるだけで快適になります。

高齢猫の負担を減らしてあげるコツは？

高齢猫のお世話で大切なのは、「変化に先回りする視点」です。目に見えて困ってから対処するのではなく、小さな違和感に気づいて環境を調整していくことが、結果的に負担を減らします。

ポイントは「頑張らせない工夫」です。たとえば、移動距離を短くする、食べやすくする、トイレを近くに置くなど、日常の中で「楽にできる選択肢」を増やすことです。

また、急な変化は猫にとってストレスになるため、少しずつ切り替えるようにしましょう。いきなりすべて変えるのではなく、ひとつずつ様子を見ながら調整していくと安心です。

「できなくなったこと」に注目するのではなく、「どうすれば今の状態で快適に過ごせるか」を考えること。それがシニア期のケアの本質といえそうです。

まとめ

猫の高齢期は、特別なことをする時期というより「これまでのお世話をやさしくアップデートする時期」です。

「食事」「トイレ」「運動」「生活環境」どれも少しの見直しで、猫の負担は大きく減らせます。

「なんとなく変わったかも？」という小さな気づきがとても大切です。その違和感を見逃さず、寄り添うことができれば、愛猫は安心して穏やかな時間を過ごせます。

年齢を重ねても、その子らしく過ごせる毎日を支えること。それこそが、飼い主にできる一番のやさしさではないでしょうか。

(獣医師監修：葛野宗)