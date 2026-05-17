義妹「ライブ帰りに泊まらせて♡」布団がないことを理由に断ると「じゃあさ──」まさかの提案に唖然

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

ある日、義妹から「今度ライブがそっちであるから、泊まらせて欲しい」と連絡を受けたA子さん。泊まることに抵抗があったA子さんは、角を立てずに断れないか悩み、「布団がない」と伝えることに。すると、義妹から信じられない提案があって──。

義妹からの連絡

ある日、遠方に住んでいる義妹から「今度ライブがそっちであるんだけど、娘2人と私の3人で泊まらせて欲しい！」と連絡がありました。

義妹とは普段そこまで連絡を取り合う仲ではないため、突然の要求に私は戸惑ってしまいました。

驚いてしまった一言

親しい関係でもありませんし、仕事と育児に追われているのもあり、わが家に泊まることに抵抗がありました。角を立てずに断れないか悩み、布団が2組しかないこともあったので、「布団が2組しかないので、難しいです」と伝えることに。

義妹にその旨伝えると、「じゃあ、ご実家から1組運んできてよ！」と提案が。私の実家はわが家から車で10分ほどの距離にあり、近いことは義妹も知っています。しかし、布団を実家から持ってくるとなると、両親に事情を説明したり、布団を運んだりと、色々な作業が発生します。仕事と育児に追われている私にとって、そのような対応ができる余裕はありませんでした。

自分の都合、それもライブといった遊びの予定で、両親に会ったこともない義妹が両親を巻き込むような提案をすることに、驚いてしまいました。