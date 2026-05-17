全長11m超の手漉き和紙絵巻！ 企画屋かざあな 鳥獣戯画展 in 福岡・八女

記事ポイント 高山寺公認の手漉き和紙絵巻が九州で初めて展示されます。会期は2026年6月6日から7日まで、会場は福岡県八女市本町の横町町家交流館です。入場料1,000円に手漉き鳥獣戯画スタンプ用八女和紙台紙が付きます。 高山寺公認の手漉き和紙絵巻が九州で初めて展示されます。会期は2026年6月6日から7日まで、会場は福岡県八女市本町の横町町家交流館です。入場料1,000円に手漉き鳥獣戯画スタンプ用八女和紙台紙が付きます。

ユネスコ無形文化遺産「日本の手漉和紙技術」登録10周年を記念した展示会が、福岡・八女で開催されます。

高山寺公認の手漉き和紙絵巻『鳥獣戯画〜手漉き和紙ができるまで〜』が、横町町家交流館を中心にした町歩きとともに楽しめます。

企画屋かざあな「鳥獣戯画展 in 福岡・八女」





開催日：2026年6月6日(土)〜6月7日(日)時間：午前10時〜16時、最終日15時まで場所：福岡県八女市本町会場：横町町家交流館入場料：1,000円内容：『鳥獣戯画〜手漉き和紙ができるまで〜』巻物展示、手漉き和紙鳥獣戯画スタンプラリー、手漉き和紙に関するパネル・和紙・原料展示

企画屋かざあな「鳥獣戯画展 in 福岡・八女」は、鳥獣戯画を模して制作された手漉き和紙絵巻を福岡県八女市で紹介する展示会です。

会場周辺には、八女伝統工芸館、福島八幡宮、矢部屋許斐本家、おもやい、うなぎの寝床などが並び、手漉き鳥獣戯画のオリジナルスタンプを押しながら伝統的な商家の町並みを巡れます。

高級緑茶と和紙の産地として知られる八女の町家や建築物が展示体験の背景になり、絵巻、スタンプ、原料展示を通して手漉き和紙の文化を立体的に知る時間になります。

手漉き和紙絵巻





手漉き和紙絵巻『鳥獣戯画〜手漉き和紙ができるまで〜』は、国宝『鳥獣人物戯画』が伝わる京都 栂尾(とがのお)山 高山寺の許諾を受けて制作された巻物です。

楮やトロロアオイの栽培、紙漉きの工程、流通までのイメージが、おなじみの動物たちを模した絵で描かれています。

絵巻は細川紙、本美濃紙、石州半紙の三紙の手漉き和紙をつなぎ合わせた全長11mを超える巻物です。

高山寺の印鑑のひとつを復元した割印が紙の繋ぎ目に押され、本物同様の形式で高山寺に奉納されています。

町歩きと会場





スタンプラリー会場は、横町町家交流館、八女伝統工芸館、福島八幡宮、矢部屋許斐本家、おもやい、うなぎの寝床の6か所です。

白漆喰の蔵造り建屋が連なる八女福島の町並みを歩きながら、手漉き和紙に押す鳥獣戯画のキャラクタースタンプを集められます。

八女伝統工芸館では八女手すき和紙の資料館で和紙づくり体験ができ、5月30日(土)から6月7日(日)まで『九州の和紙展・八女和紙作品展』も開催されています。

横町町家交流館では、今回の展示会に向けた和紙作品や、手漉き和紙鳥獣戯画オリジナルグッズも販売されます。

開催概要





受付：横町町家交流館、または八女伝統工芸館アクセス：JR鹿児島本線 羽犬塚駅から堀川バス、福島バス停で下車アクセス：西鉄電車 久留米駅から西鉄バス、福島バス停で下車後援：八女市協力：栂尾山高山寺、八女伝統工芸館、八女福島町並み保存会

入場料には、手漉き鳥獣戯画スタンプ用八女和紙台紙が含まれます。

展示内容は、巻物展示、手漉き和紙鳥獣戯画スタンプラリー、手漉き和紙に関するパネル、和紙、原料展示で構成されています。

6月6日(土)から7日(日)までの2日間、横町町家交流館を起点に八女の和紙文化と町並みを同時に巡れる催しです。

全長11m超の手漉き和紙絵巻と、八女和紙台紙付きのスタンプラリーが組み合わさり、和紙の原料から流通までの流れを町歩きの中で知ることができます。

高山寺公認の巻物、八女の商家の町並み、6か所のスタンプラリー会場が重なり、初夏の週末のおでかけ先として文化体験の厚みがあります。

企画屋かざあな「鳥獣戯画展 in 福岡・八女」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料には何が含まれますか？

A. 入場料1,000円には、手漉き鳥獣戯画スタンプ用八女和紙台紙が含まれます。

Q. スタンプラリー会場はどこですか？

A. スタンプラリー会場は、横町町家交流館、八女伝統工芸館、福島八幡宮、矢部屋許斐本家、おもやい、うなぎの寝床です。

Q. 最終日の終了時間は何時ですか？

A. 最終日は15時まで開催されます。

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