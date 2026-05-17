ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、広めのつばで日差しをしっかりとガードできる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」ミッキーモチーフ

© Disney

価格：5,490円（税込）

頭周りサイズ：約58cm

つばの長さ：約10.5cm

つば部分：UVカット率約99％以上素材

品質：【本体】ポリエステル100％、【日よけ部分】ポリエステル80％・綿20％

付属品：あごひも、日よけ

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」デザインの日よけ付きクロッシェ。

服装に合わせやすいクロッシェデザインで、天然素材風に見えるナチュラルな風合いが魅力的です。

つば部分はUVカット率約99％以上◎

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カラーは、シンプルに使える「ブラック」と、

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顔まわりを明るく見せてくれる「ベージュ」の2色展開です。

どちらもコーディネートやシーン問わず使いやすいカラーで、重宝しそう！

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それぞれ左サイドにはワンポイントでミッキーモチーフの飾りが付いています☆

小ぶりでさりげないのがポイント。

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クロッシェには、あごひも、日よけがセットに。

あごひもは調節ができ、取り外しも可能◎

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日よけのたれも取り外しができます。

様々な使い方ができるのもうれしい！

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内側は抗菌防臭機能付きメッシュ素材を使用しているので、暑い日でも安心です。

洗濯機で丸洗いもでき、汗をかく夏も清潔に。

オシャレなうえに、機能的で使い勝手抜群！

広めのつばで日差しをしっかりとガードできる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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