ミッキーモチーフの飾り付き！ベルメゾン ディズニー「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、広めのつばで日差しをしっかりとガードできる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」ミッキーモチーフ
© Disney
価格：5,490円（税込）
頭周りサイズ：約58cm
つばの長さ：約10.5cm
つば部分：UVカット率約99％以上素材
品質：【本体】ポリエステル100％、【日よけ部分】ポリエステル80％・綿20％
付属品：あごひも、日よけ
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ミッキーモチーフ」デザインの日よけ付きクロッシェ。
服装に合わせやすいクロッシェデザインで、天然素材風に見えるナチュラルな風合いが魅力的です。
つば部分はUVカット率約99％以上◎
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カラーは、シンプルに使える「ブラック」と、
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顔まわりを明るく見せてくれる「ベージュ」の2色展開です。
どちらもコーディネートやシーン問わず使いやすいカラーで、重宝しそう！
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それぞれ左サイドにはワンポイントでミッキーモチーフの飾りが付いています☆
小ぶりでさりげないのがポイント。
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クロッシェには、あごひも、日よけがセットに。
あごひもは調節ができ、取り外しも可能◎
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日よけのたれも取り外しができます。
様々な使い方ができるのもうれしい！
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内側は抗菌防臭機能付きメッシュ素材を使用しているので、暑い日でも安心です。
洗濯機で丸洗いもでき、汗をかく夏も清潔に。
オシャレなうえに、機能的で使い勝手抜群！
広めのつばで日差しをしっかりとガードできる、ディズニーデザイン「洗濯機で洗える日よけ付きクロッシェ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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