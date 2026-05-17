普通車1万円、6月1日から対象！ 津軽海峡フェリー タイムセール

記事ポイント 津軽海峡フェリーが函館〜青森航路限定の「タイムセール」を再販売します普通車はドライバー込み片道10,000円、軽自動車は片道9,000円で設定されます販売期間は2026年5月18日12時から6月19日17時まで、乗船対象期間は6月1日から7月17日までです 津軽海峡フェリーが函館〜青森航路限定の「タイムセール」を再販売します普通車はドライバー込み片道10,000円、軽自動車は片道9,000円で設定されます販売期間は2026年5月18日12時から6月19日17時まで、乗船対象期間は6月1日から7月17日までです

津軽海峡フェリーが、函館〜青森航路を対象にした最安値商品「タイムセール」を再販売します。

普通車や軽自動車で青森・函館間を移動する旅行計画に組み込みやすい、WEB予約限定の片道料金です。

津軽海峡フェリー「タイムセール」





販売期間：2026年5月18日(月)12：00〜6月19日(金)17：00乗船対象期間：2026年6月1日(月)〜7月17日(金)乗船分まで対象航路：函館〜青森航路限定対象等級：スタンダード限定対象内容：普通自動車(車長6m未満)、軽自動車、同乗者(大人・小人)販売価格：普通車 10,000円、軽自動車 9,000円、大人 1,500円、小人 750円／片道料金・税込予約方法：WEB予約限定問い合わせ：室蘭支店 0143-83-4080、函館支店 0138-43-4545、青森支店 017-766-4733、大間支店 0175-37-3111問い合わせ営業時間：9：00〜18：00

「タイムセール」は、函館〜青森航路限定で普通車と軽自動車、同乗者料金を設定するキャンペーン商品です。

普通車はドライバー込みで片道10,000円、軽自動車は片道9,000円となり、車で津軽海峡を渡る旅行の移動費を把握しやすい料金です。

乗船対象期間は2026年6月1日から7月17日までで、初夏の函館旅行や青森方面へのドライブに合わせやすい設定です。

対象航路と料金

青を基調にした告知ビジュアルには、海を渡るフェリーのシルエットと「函館〜青森航路」の文字が配置されています。

対象航路は函館〜青森航路限定で、対象等級はスタンダード限定です。

車輌料金は片道税込で普通車10,000円、軽自動車9,000円に設定されています。

同乗者料金は大人1,500円、小人750円で、家族や友人との車旅でも人数に応じた費用を計算しやすい内容です。

利用条件

「タイムセール」は、軽自動車または普通自動車(車長6m未満)での乗船が対象です。

乗船人数はドライバーを含め8名までで、ドライバーのみでの利用にも対応します。

等級はスタンダード限定で、等級変更は対象外です。

事前予約と支払い期日までの事前決済が条件となり、コンビニ支払いは乗船日5日前、カード支払いは乗船日2日前が期限です。

決済後のキャンセル料は100％で、キャンペーン商品を含む割引の重複は対象外です。

予約と乗船手続き

予約受付は2026年5月18日12時から6月19日17時まで、WEB予約限定で行われます。

ほかのプランや割引で予約した場合、「タイムセール」は適用対象外です。

予約後は支払い期限内に料金を事前支払いし、出航の40分ほど前までに乗船手続きを行います。

乗船手続きは発券カウンター、スマートチェックイン、オンラインチェックインで対応します。

販売数

販売台数は各便先着・数量限定です。

対象期間中でも、便ごとの設定台数に達した場合は対象料金の販売が終了します。

「タイムセール」は2025年10月から不定期で販売されている商品で、今回は函館〜青森航路の再販売として実施されます。

初夏の北海道・東北間の移動に、車輌料金と同乗者料金を分けて確認できる片道商品です。

普通車10,000円、軽自動車9,000円の設定により、車ごとフェリーに乗る旅行計画へ組み込みやすい販売条件です。

津軽海峡フェリー「タイムセール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「タイムセール」の販売期間はいつですか？

A. 販売期間は2026年5月18日(月)12：00から6月19日(金)17：00までです。

Q. 対象になる乗船期間はいつですか？

A. 乗船対象期間は2026年6月1日(月)から7月17日(金)乗船分までです。

Q. 予約方法は何ですか？

A. 予約方法はWEB予約限定です。

Q. 支払い期限はいつですか？

A. コンビニ支払いは乗船日5日前、カード支払いは乗船日2日前が支払い期限です。

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