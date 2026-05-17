5月13日発売、980円の一杯！ らあめん花月嵐 喜多方ラーメン醤平食堂

記事ポイント 「らあめん花月嵐」が期間限定ラーメン「喜多方ラーメン醤平食堂」を販売しています。日本三大ラーメンの一つに数えられる喜多方ラーメンを、花月嵐の経験をもとに仕立てた一杯です。通常商品は980円、肉増しは1,240円で、全国211店舗で展開されています。 「らあめん花月嵐」が期間限定ラーメン「喜多方ラーメン醤平食堂」を販売しています。日本三大ラーメンの一つに数えられる喜多方ラーメンを、花月嵐の経験をもとに仕立てた一杯です。通常商品は980円、肉増しは1,240円で、全国211店舗で展開されています。

グロービート・ジャパンが運営するラーメンチェーン「らあめん花月嵐」から、期間限定ラーメン「喜多方ラーメン醤平食堂」が登場しています。

博多豚骨、札幌味噌とともに日本三大ラーメンの一つに数えられる喜多方ラーメンをテーマに、醤油スープと平打ちぢれ麺の組み合わせを楽しめる一杯です。

らあめん花月嵐「喜多方ラーメン醤平食堂」





商品名称：喜多方ラーメン醤平食堂販売開始日：2026年5月13日(水)販売店舗：全国211店舗（うち海外28店舗）販売形態：期間限定販売価格：980円（税込価格）肉増し価格：1,240円（税込価格）

「喜多方ラーメン醤平食堂」は、花月嵐がこれまで手がけてきたオリジナル喜多方ラーメンと名店コラボの経験をもとに開発された期間限定メニューです。

丼には醤油スープ、チャーシュー、メンマ、なると、ネギが組み合わされ、喜多方ラーメンらしい素朴さと食べごたえを一杯で味わえます。

昼食や仕事帰りの食事に取り入れやすい価格帯で、肉増しはチャーシューをしっかり楽しみたい場面に向いています。

名前に込めた要素





「醤平(しょうへい)」という名称には、喜多方ラーメンを象徴する醤油スープと平打ちぢれ麺の2つの要素が込められています。

「醤」は旨み豊かな醤油スープを表し、「平」は平打ちぢれ麺を表す文字として使われています。

あっさりとした口当たりの中に醤油の深いコクが重なり、平打ち麺の食感が食事の満足感につながります。

花月嵐が仕立てる喜多方ラーメン

5月の期間限定ラーメンとして展開される「喜多方ラーメン醤平食堂」は、博多豚骨、札幌味噌と並ぶご当地ラーメンの系譜を花月嵐らしい形で表現しています。

過去のオリジナル商品と名店コラボで積み重ねた知見が、醤油スープ、麺、具材の組み合わせに反映されています。

山岳背景と市松模様を配した商品ビジュアルは、どこか懐かしい食堂の雰囲気と、期間限定メニューらしい選ぶ楽しさを伝えています。

980円の通常商品と1,240円の肉増しが用意され、食事量や気分に合わせて選べる点も使いやすい構成です。

醤油スープと平打ちぢれ麺を軸にした「喜多方ラーメン醤平食堂」は、全国211店舗で味わえる期間限定のご当地ラーメン企画です。

チャーシューやメンマをのせた一杯は、ランチにも夕食にも取り入れやすく、花月嵐の店舗で喜多方ラーメンの魅力に触れられます。

らあめん花月嵐「喜多方ラーメン醤平食堂」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「喜多方ラーメン醤平食堂」はいつから販売されていますか？

A. 「喜多方ラーメン醤平食堂」は2026年5月13日(水)から販売されています。

Q. 「喜多方ラーメン醤平食堂」の価格はいくらですか？

A. 通常商品は980円（税込価格）、肉増しは1,240円（税込価格）です。

Q. 商品名の「醤平(しょうへい)」にはどんな意味がありますか？

A. 「醤」は旨み豊かな醤油スープを表し、「平」は平打ちぢれ麺を表しています。

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