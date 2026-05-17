獣医師共同開発、3つの健康ケア！ コミフPETS コミフPETS総合栄養食

記事ポイント 株式会社ホットドッグの新ブランド「コミフPETS」から愛犬用の総合栄養食が登場します。牛肉＆豚レバー、鶏肉＆豚レバー、馬肉＆豚レバーの3種類が展開されます。100gと240gの2タイプで、公式オンラインショップでは先行販売が始まっています。 株式会社ホットドッグの新ブランド「コミフPETS」から愛犬用の総合栄養食が登場します。牛肉＆豚レバー、鶏肉＆豚レバー、馬肉＆豚レバーの3種類が展開されます。100gと240gの2タイプで、公式オンラインショップでは先行販売が始まっています。

愛犬のおやつ・ごはんを販売するホットドッグが、ペット専用ブランド「コミフPETS」を立ち上げます。

第一弾商品として、獣医師と共同開発した成犬・高齢犬用の総合栄養食が発売されます。

コミフPETS「コミフPETS総合栄養食」





ブランド名：コミフPETS商品名：コミフPETS総合栄養食フレーバー：牛肉＆豚レバー、鶏肉＆豚レバー、馬肉＆豚レバー内容量：100g/1袋、240g/1袋価格：100g 495円（税込）、240g 990円（税込）販売チャネル：全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等賞味期限：製造より冷凍で1年、要冷凍店頭販売予定：2026年6月15日頃より

「コミフPETS総合栄養食」は、犬又は猫に毎日の主要な食事として給与することを目的とした総合栄養食です。

水と一緒に与えることで、指定された成長段階における健康を維持できるよう栄養バランスが設計されています。

新ブランド「コミフPETS」は、これまでホットドッグが展開してきたコミフ、コミフデリブランドとは異なり、わんちゃんの健康に配慮したペットフードを扱う専用ブランドです。

コンセプトは「おいしく、健康に。」で、成犬・高齢犬用の食事として日々のごはんやトッピングに取り入れられます。

ケア別フレーバー





3種類のフレーバーは、おなかケア、皮膚・被毛ケア、シニアケアに分かれています。

牛肉、鶏肉、馬肉に豚レバーを合わせたラインナップが、愛犬の年齢や体調管理の目的に合わせて選べます。

牛肉＆豚レバー

商品名：コミフPETS総合栄養食 牛肉＆豚レバーおなかケア配合：ビフィズス菌10億個

牛肉＆豚レバーは、おなかケアに特化したフレーバーです。

ビフィズス菌10億個が配合され、小食のわんちゃんや食欲が低下しているわんちゃん、高齢のわんちゃんの食事にも合わせやすい設計です。

鶏肉＆豚レバー

商品名：コミフPETS総合栄養食 鶏肉＆豚レバー皮膚・被毛ケア栄養設計：DHA・EPAなどオメガ3脂肪酸を含む設計

鶏肉＆豚レバーは、皮膚・被毛ケアに特化したフレーバーです。

DHA・EPAなどのオメガ3脂肪酸を含む栄養設計で、皮膚トラブルなどが気になるデリケートなわんちゃんに配慮されています。

馬肉＆豚レバー

商品名：コミフPETS総合栄養食 馬肉＆豚レバーシニアケア栄養設計：高タンパク、当社比

馬肉＆豚レバーは、シニアケアに特化したフレーバーです。

高タンパクの設計により、ダイエット中のわんちゃんや体重・体型を管理したいわんちゃんの食事にも取り入れやすい内容です。

素材と製造

「コミフPETS総合栄養食」には、ヒューマングレードの食材が使用されています。

製造は国内の食品工場で行われ、嗜好性や安全性にこだわるホットドッグと獣医師の共同開発によって仕上げられています。

素材は細かく刻まれ、わんちゃんが食べやすい状態に工夫されています。

毎日の食事としての使いやすさに加え、いつものごはんに加えるトッピングとしても使える仕様です。

100gと240gの使い分け





100gはお試しサイズとして用意され、初めてのフレーバーを試す場面に向いています。

240gは使いたい分だけ解凍できる小分けタイプで、冷凍保存しながら日々の食事量に合わせて使えます。

価格は100gが495円（税込）、240gが990円（税込）です。

公式オンラインショップでは先行販売が始まっており、2026年6月15日頃から全国のペットショップ、ホームセンターなどの小売店の店頭でも販売される予定です。

開発監修





開発責任者は、犬のおやつ・ごはん研究家のDeco (今戸 秀子)です。

Deco (今戸 秀子)は、コミフ・コミフデリブランドの創業者のひとりとして、愛犬向けのごはんづくりに携わってきた人物です。

今回の商品では、獣医師とともに愛犬の健康をサポートする総合栄養食を開発しています。

おなか、皮膚・被毛、シニアケアに分かれた3種類は、愛犬の年齢やコンディションに合わせた食事選びを支えます。

冷凍で1年保存できる2サイズ展開により、初回のお試しから日常のストックまで使い分けられる総合栄養食です。

コミフPETS「コミフPETS総合栄養食」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「コミフPETS総合栄養食」はどの年齢の犬向けですか？

A. 成犬・高齢犬用の総合栄養食として展開されます。

Q. 店頭販売はいつ頃からですか？

A. 2026年6月15日頃より、全国のペットショップ、ホームセンターなどの小売店の店頭で販売される予定です。

Q. 保存方法は何ですか？

A. 要冷凍の商品で、賞味期限は製造より冷凍で1年です。

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