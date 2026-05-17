ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「黒ひげ危機一発×クロミ Deco charmy マスコット」を紹介します！

セガプライズ サンリオ「黒ひげ危機一発×クロミ Deco charmy マスコット」

© TOMY © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663953

登場時期：2026年5月15日より順次

サイズ：全長約6×4×10cm

種類：全3種（クロミ（ノーマル）、クロミ（にしし）、黒ひげ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

樽から飛び出さないよう、順番に剣を刺すおもちゃ「黒ひげ危機一発」と、サンリオの人気キャラクター「クロミ」がコラボレーション。

おもちゃでも話題になっている『黒ひげ危機一発×クロミ』が、オリジナルのブランド”Deco charmy（デコチャーミー）”から登場します☆

「黒ひげ」風スタイルの「クロミ」と、ハート型ドクロの眼帯をつけた「黒ひげ」をマスコットで表現。

© TOMY © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663953

マスコットは、樽から取り外しできる仕様です。

色使いもかわいらしく、海賊風のファッションにハートのモチーフが使われています！

樽から取り外しできる、ユニークな「黒ひげ危機一発×クロミ」のマスコット。

セガプライズのサンリオ「黒ひげ危機一発×クロミ Deco charmy マスコット」は、2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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