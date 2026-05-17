女優の黒木瞳が１６日放送のテレビ朝日系特番「鶴瓶孝太郎ＳＰ有名人気になる今一挙１０連発」（午後６時半）に出演。宝塚歌劇団同期の“天才”と再会を果たす一幕があった。

涼風真世、真矢ミキら、そうそうたるメンバーぞろいの宝塚歌劇団６７期生の黒木。中でも首席で入団したのが菀明（よう・あきら）さんだった。

黒木は菀さんについて「宝塚音楽学校で１年生の時の前期後期、２年生の時も前期後期と試験があるんですけど、すべて１番でした。とにかくきれいでスタイル抜群で歌えて踊れて何でもできる優等生でした」と振り返った上で「素晴らしいファミリーなんですけど、その中に皆さんがよく知ってらっしゃるスターがいます」と続けた。

都内の高級住宅地にある菀さんの自宅を訪ねた黒木。「昭子（しょうこ）ちゃんは福岡弁がまだ抜けてなかったから私が演技指導をしてました。でも、本当に頭が良くてお姉さんだった」と、自身の本名を口にした菀さんにほめられると照れ笑いを浮かべた黒木。

菀さんは１９８８年、２５歳でドイツ人の夫と結婚し、宝塚を“寿退団”。３人の子供をもうけたが、「３人目の子供が宝塚に入りたいって言ったけど、男の子だったの。歌ったり踊ったりが好きだったんで日本でお仕事するってことで日本に来たの」と振り返った菀さん。黒木が次男の名前を聞くと、「元Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅのマリウス葉が息子ちゃんです」と明かした。

マリウスが「大好きな宝塚に入れないなら、日本でアイドルになる」と旧ジャニーズ事務所のオーディションを受け、アイドルとなったことも明かすと「宝塚に入れてあげたかったけど、仕方ない。でも、歌って踊って楽しんだと思います」と母親として回顧。

黒木は菀さん一家はまだドイツ在住だったため、デビュー前のマリウスを自宅に下宿させていたことも明かすと、「マリウスは私を第二のママと思ってるからね。光栄です。デビューした時は本当にうれしかった」と、しみじみ話した。

１１年間のアイドル活動の末、２２歳でグループを卒業。芸能界も引退したマリウスについて、黒木は「今、何してるの？」と質問。菀さんは「今は肩書を持ってないらしいですよ、彼なりに。今は人のためにできることをやりたいなって探してる」と、２６歳になった息子について話していた。