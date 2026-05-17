その場で作る名前チャーム！ アクリルLiL MOJI MOJI(モジモジ)

記事ポイント アクリル雑貨ブランド『アクリルLiL』から体験型アイテム『MOJI MOJI(モジモジ)』が発売アルファベットチャームやビーズを組み合わせ、その場でオリジナルチャームを作れる仕様STARTキットは1,650円(税込)、追加パーツも用意 アクリル雑貨ブランド『アクリルLiL』から体験型アイテム『MOJI MOJI(モジモジ)』が発売アルファベットチャームやビーズを組み合わせ、その場でオリジナルチャームを作れる仕様STARTキットは1,650円(税込)、追加パーツも用意

ティアライズが運営するアクリル雑貨ブランド『アクリルLiL』から、体験型アイテム『MOJI MOJI(モジモジ)』が登場しています。

カラフルなアルファベットチャームやビーズを選び、その場で“自分だけのオリジナルチャーム”を作れるアイテムです。

名前や好きな言葉、推しの名前を形にできるため、日常使いのアクセサリーや推し活、プレゼントに取り入れやすい内容です。

アクリルLiL「MOJI MOJI(モジモジ)」





商品名：『MOJI MOJI』STARTキット発売日：2026年5月13日(水)販売価格：1,650円(税込)販売チャネル：小売店での実店舗販売を想定先行販売店舗：Editorial @ RAYARD MIYASHITA PARKブランド：アクリルLiL発売元：株式会社ティアライズ

『MOJI MOJI』は、アルファベットチャームやビーズを紐に通して結び、オリジナルチャームを作る体験型アイテムです。

自分や家族の名前、推しの名前、好きな言葉をカラフルなパーツで表現でき、完成品だけでなく選ぶ時間そのものが楽しめます。

日常使いのバッグチャームや鍵まわりのアクセサリーとして使いやすく、大切な人へのプレゼントにも向いた構成です。

作る体験





『MOJI MOJI』は、紐にパーツを通して結ぶシンプルな作り方で、子どもでも扱いやすい設計です。

アルファベットチャームとビーズを並べる順番によって印象が変わるため、名前入りチャームや推し活アイテムをその場で仕上げられます。

選ぶ、つなぐ、完成させる流れが売り場で生まれ、完成までの時間も体験の一部になります。

スターターキット





紐：1個 (15種)丸型金具：1個 (カラー完全ランダム)アルファベットチャーム：5個 (26文字×カラー完全ランダム)ビーズ【ハート・丸】：5個 (カラー完全ランダム)

『MOJI MOJI』STARTキットは、紐、丸型金具、アルファベットチャーム、ビーズ【ハート・丸】を組み合わせたセットです。

スターターキットは70×65×65(cm)のコンパクトな展開に対応し、雑貨店の限られた売り場やポップアップ、特設コーナーにも置きやすいサイズです。

小売店では、什器・パーツ・販促物がセットになった構成により、導入後すぐに売り場展開を始められます。

追加パーツ





アルファベットチャーム：1個単位 165円(税込)ビーズ【ハート・丸】：5個単位 110円(税込)カラー：完全ランダム

追加パーツは、アルファベットチャームとビーズ【ハート・丸】の2種類が用意されています。

名前を長くしたいときや、ハートや丸のビーズで色味を足したいときに、完成イメージに合わせてパーツを追加できます。

バッグやポーチに付ける普段使いのチャームとしても使いやすく、外出先で好きな言葉を身近に置けます。

1,650円(税込)のSTARTキットに追加パーツを組み合わせられる『MOJI MOJI』は、名前や推しの言葉をその場で形にできる体験型アイテムです。

小売店での実店舗販売を想定し、Editorial @ RAYARD MIYASHITA PARKでは先行販売も始まっています。

アクリルLiL「MOJI MOJI(モジモジ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『MOJI MOJI』はいつ発売されましたか？

A. 『MOJI MOJI』は2026年5月13日(水)に発売されています。

Q. STARTキットには何が入っていますか？

A. STARTキットには、紐1個、丸型金具1個、アルファベットチャーム5個、ビーズ【ハート・丸】5個が入っています。

Q. 追加パーツはありますか？

A. 追加パーツとして、アルファベットチャーム1個単位165円(税込)とビーズ【ハート・丸】5個単位110円(税込)が用意されています。

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