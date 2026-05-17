“異端の漫才コンビ”金属バット、衝撃の初写真集が発売決定 劇場からプライベートまで完全密着 撮影時間144時間＆総撮影枚数2万6726枚【概要】
お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）の初の写真集『40×40 ドキュメント金属バット』が7月28日に発売されることが決定した。きょう17日から全国書店などで予約受付が始まる。
【写真】貴重な2組ショット！カミマン大賞＆奨励賞を受賞したザ・ぼんち＆金属バット
『THE SECOND』で活躍し、『上方漫才大賞』で奨励賞を受賞した金属バット。「一流芸能人にもゴリ押しされまくっている異端の漫才コンビ」が衝撃の“処女写真集”を刊行する。
劇場だけでなく、“テレビでもSNSでも見られないプライベート”に完全密着。楽屋の喫煙所で延々とタバコをくゆらすカットから、自宅、友人との居酒屋、スタジオでのラジオ収録、入浴シーンから動物園でのやすらぎの休日まで総撮影時間は144時間、総撮影枚数は2万6726枚。
そこから見えてくる、劇場で笑いをつくる漫才コンビの意外な素顔とは。小林圭輔の書き下ろしイラストと、友保隼平の書き下ろしエッセイも収録する。
本書の刊行を記念し、トークイベントやサイン・撮影会も予定しているほか、配信イベント「おまんじゅう5」で写真集掲載カットを紹介する。
■書籍概要
『40×40 ドキュメント金属バット』
著者：金属バット
発売日：2026年7月28日（火）
定価：4400円（税込）
判型：A4変形（オールモノクロ）
頁数：160頁
発行：大洋図書
※カバーデザインは変更になる場合がありますのでご了承ください。
Amazon限定販売の＜特別版＞には特典として未掲載生写真1枚が封入（写真は全3パターン※ランダム）
【写真】貴重な2組ショット！カミマン大賞＆奨励賞を受賞したザ・ぼんち＆金属バット
『THE SECOND』で活躍し、『上方漫才大賞』で奨励賞を受賞した金属バット。「一流芸能人にもゴリ押しされまくっている異端の漫才コンビ」が衝撃の“処女写真集”を刊行する。
劇場だけでなく、“テレビでもSNSでも見られないプライベート”に完全密着。楽屋の喫煙所で延々とタバコをくゆらすカットから、自宅、友人との居酒屋、スタジオでのラジオ収録、入浴シーンから動物園でのやすらぎの休日まで総撮影時間は144時間、総撮影枚数は2万6726枚。
本書の刊行を記念し、トークイベントやサイン・撮影会も予定しているほか、配信イベント「おまんじゅう5」で写真集掲載カットを紹介する。
■書籍概要
『40×40 ドキュメント金属バット』
著者：金属バット
発売日：2026年7月28日（火）
定価：4400円（税込）
判型：A4変形（オールモノクロ）
頁数：160頁
発行：大洋図書
※カバーデザインは変更になる場合がありますのでご了承ください。
Amazon限定販売の＜特別版＞には特典として未掲載生写真1枚が封入（写真は全3パターン※ランダム）