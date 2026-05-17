「空から降ってきた？」ニワトリが“ティータイム乱入”で騒然…「うちのニワトリが飛んでった」飼い主の声に爆笑　トルコ

トルコで穏やかな時間を過ごしていた男性たちの前に、突然ニワトリが飛んできた瞬間がカメラに捉えられた。ニワトリは向かいの建物の5階から飛んできたとみられ、響いてきた飼い主の声に現場は笑いに包まれた。

ティータイムに派手に登場した“ゲスト”

トルコで撮影されたのは、気の合う仲間たちと楽しむティータイムの様子だ。穏やかなひとときを過ごしていたその時、突然の乱入者が現れた。

その正体はニワトリだ。驚いた男性たちは一斉に飛び退き、騒然となった。

男性の1人は、「なんだ？空から降ってきたのか？」と話しながら辺りを見渡していた。

ニワトリはどこからきたのか。見上げてみると、「うちのニワトリが飛んでった」という飼い主の声が響いてきた。この声に男性たちは吹き出すように笑い出していた。

仲間の鳥めがけ急降下か？

男性たちによると、ニワトリは向かいの建物の5階から飛んできたという。

高さ約15m以上からの急降下をしたニワトリの目当てはなんだったのか。

テーブルの上をよく見ると、カゴに入った別の鳥の姿があった。ニワトリは仲間だと思い、ティータイムに参加したかったのかもしれない。

男性たちのティータイムはぶち壊しになったものの、けが人はいなかったという。

（「イット！」 5月12日放送より）