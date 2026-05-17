◆ベルギー１部 プレーオフ２ ▽第８節 スタンダール０―０ゲンク（１６日、スタッド・モーリス・デュフラン）

１５日の北中米Ｗ杯メンバー発表で２大会連続で選出されたゲンク所属のＭＦ伊東純也は先発し、後半４３分までプレーした。試合は０―０で引き分けた。

前半３６分、途中出場したＭＦ横山歩夢がカットインから放ったシュートがポストに当たったところに伊東が詰めたが、ゴールは決まらず。後半１０分にはカウンター攻撃の場面で、逆サイドからの折り返しを伊東が右サイドで受け、中央にクロスを送ったが惜しくも味方には合わなかった。後半２６分にもスピードを生かして右サイドを疾走し、前線へのスルーパスから好機を演出も、得点にはつながらず。後半４０分には、横山のパスから伊東が右足でコースを狙ったミドルシュートを放ったが、ＧＫにおさえられ、頭を抱えた。試合はそのままスコアレスドローで終了した。

プレーオフ２の順位は、ともに勝ち点１ずつを加え、ゲンクは３４で１位、スタンダールは同勝ち点で得失点差で２位となっている。