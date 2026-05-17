◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽決勝 アルナスル０―１Ｇ大阪（１６日、キングサウード・ユニバーシティー・スタジアム）

Ｇ大阪はアウェーでアルナスル（サウジアラビア）に勝利し、２０１５年の天皇杯以来、１１シーズンぶり１０冠目のタイトルを獲得した。前半３０分、ＦＷデニス・ヒュメットが右足で決勝点を挙げた。Ｇ大阪は、日本のクラブでＡＣＬ２初優勝。タイトル１０冠目は浦和に並び国内２位タイ（１位は鹿島の２１冠）となった。Ｊリーグの野々村芳和チェアマンが祝福のコメントを寄せた。

▼Ｊリーグ・野々村芳和チェアマンの談話

「ガンバ大阪の選手、スタッフ、関係者の皆さま、ＡＦＣチャンピオンズリーグＴｗｏ優勝、誠におめでとうございます。

競争力が著しく高まるアジアの舞台で、堂々たる戦いを見せてくれました。就任１年目でタイトル獲得となったイェンス・ヴィッシング監督のもと、クラブのＤＮＡを引き継ぎ国際舞台を熟知する経験豊かなコーチ陣の支えもあり、ベテラン、若手を問わず選手たちが毎試合、高い集中力を発揮してプレーしてくれました。地理的なビハインドがある中、ファン・サポーターの素晴らしい応援も大きな後押しとなり、まさにクラブ一丸となる戦いぶりでした。この勝利は、Ｊリーグが目指すアジア、そして世界に伍するリーグへの変革を加速させる大きな原動力となります。

最後になりますが、この遠征が安全に実現するための多くの方のご尽力に対し、改めて御礼申し上げます。ガンバ大阪は次シーズン、ＡＦＣチャンピオンズリーグＥｌｉｔｅプレリミナリーステージ（本大会への予備予選）から出場いたします。更なる高みとなるアジアの頂点への挑戦を、心から期待しております」（原文まま）