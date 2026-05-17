“意味深投稿”の脱退メンバーは姿を現さず…Apinkユン・ボミ、10年交際の末にゴールイン

ガールズグループApinkのメンバーたちが、ユン・ボミと音楽プロデューサー、ラドの結婚式を訪れ、固い絆を見せた。

去る5月16日午後、グランドハイアットソウルにて、ユン・ボミとラドの結婚式が執り行われた。同日、SNS上には2人の結婚式の様子を収めた写真や動画が多数拡散され、目を引いた。

【写真】脱退のソン・ナウン、意味深投稿

歌手ハン・ソユンが公開した新婦の控室の写真には、Apinkのメンバーたちが一堂に会しており、目を引く。純白のウェディングドレスを着たユン・ボミを、ハン・ソユンとApinkのメンバーたちが囲んだ。

特に、写真には、すでにかなり前にApinkを脱退したホン・ユギョンの姿もあり、ファンに嬉しい驚きを与えた。ホン・ユギョンは、デビュー時のメンバーであったが、活動初期の2013年に脱退し、現在は実業家として活動している。

（写真＝ハン・ソユンSNS）

しかし、脱退後もApinkのチョン・ウンジとの写真を公開したり、2023年の自身の結婚式にApinkのパク・チョロンとユン・ボミが参列したりするなど、変わらぬ親交を続けてきた。ホン・ユギョンもやはり、ユン・ボミの結婚式にも駆けつけたことで、改めてその義理堅さを示した。

また、式ではApinkの“末っ子”オ・ハヨンがお祝いの歌を歌っている最中、感極まって涙を流し、その場にしゃがみ込んでしまう場面もあった。メンバー間の深い愛情が、人々をじんとさせた。

（写真＝SNS）

一方で、この日の結婚式にソン・ナウンの姿が見えず、残念さを加えた。彼女は、2022年にApinkを脱退した後、女優に転向し、最近、ウェブ漫画が原作のSBS新ドラマ『キム部長』（原題）への出演を確定させた。

そんな彼女がユン・ボミの結婚式に出席できず、多くのファンが“完全体”の集結を見られなかったことを惜しんでいる。

なお、ユン・ボミとラドは2017年から交際を始め、約10年にわたる長期恋愛の末にゴールインした。

（記事提供＝OSEN）