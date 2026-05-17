【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはスポーツの祭典
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、社会の状況を表す言葉、スポーツの歴史に刻まれた舞台、そして物事を深く理解するための土台という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□いき
□□ごりん
き□□しき
ヒント：人口が著しく減少した場所を指す名称、2014年にロシアで開催された冬の大きなスポーツ大会、そして新しいことを学ぶ際に前提として持っておきたい土台となる情報を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そち」を入れると、次のようになります。
かそちいき（過疎地域）
そちごりん（ソチ五輪）
きそちしき（基礎知識）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人口の変化を映し出す地域名、スポーツの歴史に刻まれた冬の舞台、そしてあらゆる学問の出発点となる力を組み合わせました。共通の「そち」という音が、静かに変化を続ける地域の景色から、世界中が熱狂したスタジアムの興奮、さらに自分を成長させるための知的な土台までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会の状況を表す言葉、スポーツの歴史に刻まれた舞台、そして物事を深く理解するための土台という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□いき
□□ごりん
き□□しき
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正解：そち正解は「そち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そち」を入れると、次のようになります。
かそちいき（過疎地域）
そちごりん（ソチ五輪）
きそちしき（基礎知識）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人口の変化を映し出す地域名、スポーツの歴史に刻まれた冬の舞台、そしてあらゆる学問の出発点となる力を組み合わせました。共通の「そち」という音が、静かに変化を続ける地域の景色から、世界中が熱狂したスタジアムの興奮、さらに自分を成長させるための知的な土台までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)