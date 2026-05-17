『ポケモン』×ユニクロ「UT」第2弾発表！ ゲームドットで表現された特別なTシャツがラインナップ
ユニクロ「UT」は、7月下旬から、『ポケットモンスター』の30周年を記念したコレクション第2弾を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ドット絵が懐かしい！ 『ポケモン』×ユニクロ「UT」第2弾一覧
■キッズサイズも展開
今回登場するのは、シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインを展開するコレクション。
メンズは、ゲームの世界観を表現した4種を用意。例えば、主人公とヒトカゲのバトルシーンをあしらったTシャツや、ピカチュウが描かれたポケットの中にライチュウが隠れた進化の一幕を辿れる1枚などがそろう。
また、キッズサイズには、ゲームドットをベースに、カラーをプラスしたピカチュウやゲンガーなどのデザインが並び、親子でリンクコーデを楽しむことも可能だ。
【写真】ドット絵が懐かしい！ 『ポケモン』×ユニクロ「UT」第2弾一覧
■キッズサイズも展開
今回登場するのは、シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインを展開するコレクション。
メンズは、ゲームの世界観を表現した4種を用意。例えば、主人公とヒトカゲのバトルシーンをあしらったTシャツや、ピカチュウが描かれたポケットの中にライチュウが隠れた進化の一幕を辿れる1枚などがそろう。
また、キッズサイズには、ゲームドットをベースに、カラーをプラスしたピカチュウやゲンガーなどのデザインが並び、親子でリンクコーデを楽しむことも可能だ。