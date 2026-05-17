俳優谷原章介（53）が17日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にメインキャスターとして生出演。緊迫が続く中東情勢の影響を受け、次々と現場などから声が上がっている「ナフサ不足」について語った。

谷原は「友人の塗装業の人が、塗装の塗料を薄めるためのシンナーが手に入らない。木工業の建具屋さんが木をつなぐ木工用のボンドのケース、入れ物が作れないから手に入らないと、みんなホームセンターに行って集めている」と語った。

ナフサは原油の精製する段階で取り出される成分の1つ。プラスチック、合成繊維、合成ゴムなどの素材になる。日常生活のありとあらゆる場面で使われている。

「国は潤沢に確保していているとは言いつつも、どっかで目詰まりを起こしている現状と言って、何かコロナ禍のマスクとか思い出さない？」と、谷原は出演者に振った。

ゲストで11人組グローバルボーイズグループINIーの藤牧京介は「僕たちでいうと、ライブの時に大きいセットを組んで銀テープとか派手な演出が多い。今後どうなっていくか不安な部分が多い」と訴えていた。