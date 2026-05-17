TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が16日、キャスターを務める同局系「報道特集」（土曜午後5時半）に生出演。米中首脳会談や日中関係について伝えた。

番組では、トランプ大統領と習近平国家主席の米中首脳会談で、両者の「蜜月ぶり」が演出されたと指摘。一方、「両国トップが接近する一方で、日中関係は冷え込んだ状態が続いている」とした。山本アナは山梨の観光地を取材。団体の中国人観光客がほとんどおらず、中国団体客を中心に受け入れてきたホテルの担当者が「キャンセルの依頼書しかこない」と話し、数千万円単位のキャンセルが出ていると嘆く様子を伝えた。

山本アナは「今回取材したホテルの方は、今の状況を『日中関係と中東情勢のダブルパンチだ』とおっしゃっていました。高市総理の発言以降、一時は相当な損失が出たそうなんですけど、今は他の国であったり、国内からの観光客の方が増えてきているそうなんですね。ただ、そんな矢先に、今度は中東情勢の影響が押し寄せていて、燃料価格も上がってしまっているわけですよね。ホテル側としては、日中関係も中東情勢も先が全く見通せないだけに、不安が拭えないんだ、と語ってくださいました」と代弁した。

さらに、日下部正樹キャスターは、米中首脳会談で両国幹部が向き合った映像を紹介。中国側は習近平首席を中心に男性10人超が並び、米国側もトランプ大統領の両脇が全員男性で「まずね、こちらの映像、人民大会堂で開かれた米中首脳会談の様子。見る限り全員男性」と説明した。

山本アナは「そうですね…」と複雑な表情でうなずくと、日下部氏は「世界を引っ張る超大国がこれ。複雑な思いがしましたね」と指摘した。

日下部氏は続けて「ただ首脳会談を見て感じたのは、対立より安定に両国が舵を切りつつある」との私見も。「一方で日中関係どうでしょう。冷え込んだままです。媚中、親中のレッテルを貼られるのを警戒して、議員、役人はダンマリを決め込んでいる。実は中国でも日本通と言われる人は批判を恐れている」とした。