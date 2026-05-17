【2026年 5/17〜6/1の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛5/17〜6/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。

双子座 5/21〜6/21

幸運期。発信力がパワーUP！

絶好調の運勢です。理性と直感の両方がシャープになり、どんな課題や問題もパパッと解決できそう。対人面でも人気が出てくるときなので、フットワーク軽くいろんな場に顔を出しましょう。また、今期に限ってはぜいたくが大吉。上質なものに触れるほど運も上がっていくので、買い物もワンランク上をねらってみて。家族団らんの食卓に奮発していいお肉を買うのもおすすめです。健康面では毎朝のストレッチが体調改善に役立ちそう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

ペペロンチーノ サングラス 牡羊座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟