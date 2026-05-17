魚より肉を食べるようになった日本人の恐ろしい末路とは！？【脂質の話】

お肉好き必見！肉料理に偏ると不健康になる！？

魚より肉を食べるようになった日本人

皆さんは肉料理と魚料理のどちらが好きですか？食べ応えのある肉料理ですか？それともヘルシーなイメージの魚料理ですか？

肉と魚は、メイン料理として親しまれる代表的な食品ですが、脂質という点ではこのふたつには大きな違いがあります。肉は脂、魚は油という見た目の違いだけでなく、構成成分の脂肪酸が決定的に異なるのです。

肉の脂が飽和脂肪酸中心であるのに対し、魚の油はオメガ３系の不飽和脂肪酸を同じくらい含んでいます。

希少なオメガ３系……とくにＥＰＡやＤＨＡををたくさん摂れる点で、魚は肉よりずっとヘルシーなのです。

日本人は昔から肉より魚をたくさん食べる民族でしたが、近年では輸入自由化などにより肉が低価格化し、肉を食べる機会のほうが増えてきました。厚生労働省の発表している『国民健康・栄養調査』によると、２００６年頃から肉類と魚介類の消費量が逆転しています。

それが直接的な原因かどうかは断言できませんが、最近の日本人は生活習慣病が増え、うつ病も多くなってきました。「きれやすい子供」が増えたのも、ＤＨＡの不足によるものといわれています。魚料理よりも肉料理を好んで食べるようになったことで、健康にさまざまな悪影響が出てきている可能性があるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹