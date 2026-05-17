結成１６年以上の漫才コンビの頂点を決める賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ（ザ・セカンド）〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナル（ＧＦ）が１６日、東京都港区のフジテレビで行われた。

結成１８年目のトット（吉本興業）がＧＦ初出場で優勝を果たし、賞金１０００万円を獲得した。

トットはともに大阪市出身で、高校の同級生の桑原雅人（４０）と多田智佑（４０）のコンビ。優勝記者会見で桑原が「不思議な感じがします。俺らやで？」と率直な心境を明かすと、多田は「本当に何もなかった俺たちなんですよ。夢のようです」と興奮気味に語った。

４回目となる今年の大会には１５２組がエントリーし、予選を経て結成１６〜３２年目の８組がＧＦに進出した。ＧＦはトーナメント方式で、ネタ時間は６分。審査は１００人の観客が１〜３点を付け、合計点で競った。

トットが見せたのは、日常での主張の違いをぶつけ合い、相手を言い負かそうとする“ケンカ漫才”。電子マネーを使わない、紙たばこを吸うなど、少数派の多田が劣勢に見えるが、徐々に桑原が空回りし、自滅していく様が面白い。決勝戦では、独身の２人が架空の妻子を巡って子育て論を戦わせるネタを披露。掛け合いに加え、時折、妄想から我に返る様子で爆笑をさらった。

トットは大阪で人気を集め、ＮＨＫ新人お笑い大賞（２０１６年）や上方漫才大賞の新人賞（１７年）などを受賞。出場資格が結成１５年までの「Ｍ―１グランプリ」でも準々決勝まで駒を進めていた。だが、東京に進出した２０年のＭ―１では、認知度の低さが影響したためか、２回戦で敗退。「自分らってこんなもんなんやと、はっきり結果が出ちゃった」（桑原）。漫才のスタイルを変え、現在のケンカ漫才の原形を作るものの、自分たちのファンが集まる単独ライブでも「３年ぐらい滑り続けた」（多田）。

それでも、先に売れた芸人仲間からの「（観客に）伝わってないけど、面白い」という言葉を支えに試行錯誤を続け、たどり着いたのが「２人の普段のケンカに近づける」こと。年間８００ステージ以上に立ち続け、とうとう今年、「ピタッときた」（桑原）という。

日頃から「すぐにもめる」という２人だが、記者会見では何度も顔を見合わせ、照れながらも「良かったね」「ありがとうな」と声を掛け合う場面も。“ケンカ”するほど仲の良い２人が、ようやく日の目を見た。