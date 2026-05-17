3月28日の日経賞3着後、チャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン芝2400メートル）に出走予定のローシャムパーク（牡7＝田中博、父ハービンジャー）が17日、香港に到着した。

16日夜に成田空港発のフライトで出国。香港ジョッキークラブがシャティンに入厩した際の写真を添え、公式Xに「ローシャムパークが到着しました！」と投稿した。

23年函館記念、オールカマーと重賞を2勝。23年香港C8着、24年米BCターフ2着、25年豪クイーンエリザベスS6着、香港C5着に続き、4年連続5度目の海外遠征となる。

同レースに出走する、もう一頭の日本馬ディープモンスター（牡8＝池江、父ディープインパクト）はひと足早く関西空港発のフライトで15日に香港入りしている。

同レースは香港古馬3冠の最終戦。4月26日の前走クイーンエリザベス2世Cを制し、14度目のG1制覇を飾ったロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が1月のスチュワーズC（芝1600メートル）、2月の香港ゴールドC（芝2000メートル）を合わせ、史上3頭目の香港3冠制覇（過去に93/94年シーズンのリヴァーヴァードン、24/25年シーズンのヴォイッジバブルが達成）にチャレンジする。