絶妙の決勝アシストも「満足できない」。MF岩土そら(鹿島ユース)は、さらなる高みを目指す
AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に臨んでいるU-17日本代表は15日の準々決勝でU-17タジキスタン代表と対戦。前半こそ苦戦を強いられたものの、最終的には5-0の大勝を飾った。
この試合にボランチとして先発出場したMF岩土そら(鹿島ユース)は後半途中まで出場。先制点もアシストし、この勝利に貢献してみせた--のだが、試合を振り返る言葉は、むしろ重苦しかった。
「全体的にチームとしても個人としても、最初の入りはちょっとゆるくて隙を作ってしまったと思います。満足したとは言えない試合です」
この試合、小野信義監督の言葉を借りると、「のらりくらり」と戦ってきたタジキスタンに付き合うような形で推移。日本がボールを支配して押し込む流れとはなったものの、その攻勢には鋭さを欠いており、ゴールは遠かった。
また、立ち上がりの時間帯にミスからショートカウンターを受けるなどピンチもあり、確かに「ゆるい」面があったのは否めない。岩土自身も「ボランチの自分としても、球際とか、やっぱり最初はタジキスタンに負けていました」と猛省する。
「自分としてはもっとボールを受けて、もっともっとゲームを作っていきたかった。最初から自分がもっとゲームを作らないといけなかった。結果として5点取れたのは良かったですけど、個人としては悔しさが残るゲームでした」(岩土)
岩土の最大の武器は左足のキック。「負けたくない」と語るように大きな武器であり、大会中もフリートレーニングの時間ではその左足で入念に蹴り込んでいるところをよく見かける。大会中に小野監督からは「スペインの選手がよくやっている」という浅い位置からのワンタッチクロスを伝授されてその練習に励むなど、武器を磨くことを欠かしてもいない。
この試合では、同点での折り返しが濃厚になっていた前半42分に、MF北原槙(FC東京)の先制ゴールをアシスト。「最初のタイミングで出そうと思ったんですけど、相手が動いたのがちょっと見えた」ことから判断を変えた上で正確なパスを通し、試合の流れを決定付けてみせてもいる。
ただ、アシストだけでは満足できないとも言う。「タケシ(MF和田武士)も(ゴールを)1本決めているので、自分も点を決めたかったというのはあります。ロングシュートとかも練習していたので」と、同じポジションのライバルに刺激をもらい、基準も上げているからだ。
「もっと良いプレーを見せたかった」という気持ちは、この先の準決勝(対ウズベキスタン)・決勝にぶつけるのみ。「満足できない」と燃える岩土がそこでどんなプレーを見せてくれるのか。逆に楽しみというものだ。
(取材・文 川端暁彦)
この試合にボランチとして先発出場したMF岩土そら(鹿島ユース)は後半途中まで出場。先制点もアシストし、この勝利に貢献してみせた--のだが、試合を振り返る言葉は、むしろ重苦しかった。
「全体的にチームとしても個人としても、最初の入りはちょっとゆるくて隙を作ってしまったと思います。満足したとは言えない試合です」
また、立ち上がりの時間帯にミスからショートカウンターを受けるなどピンチもあり、確かに「ゆるい」面があったのは否めない。岩土自身も「ボランチの自分としても、球際とか、やっぱり最初はタジキスタンに負けていました」と猛省する。
「自分としてはもっとボールを受けて、もっともっとゲームを作っていきたかった。最初から自分がもっとゲームを作らないといけなかった。結果として5点取れたのは良かったですけど、個人としては悔しさが残るゲームでした」(岩土)
岩土の最大の武器は左足のキック。「負けたくない」と語るように大きな武器であり、大会中もフリートレーニングの時間ではその左足で入念に蹴り込んでいるところをよく見かける。大会中に小野監督からは「スペインの選手がよくやっている」という浅い位置からのワンタッチクロスを伝授されてその練習に励むなど、武器を磨くことを欠かしてもいない。
この試合では、同点での折り返しが濃厚になっていた前半42分に、MF北原槙(FC東京)の先制ゴールをアシスト。「最初のタイミングで出そうと思ったんですけど、相手が動いたのがちょっと見えた」ことから判断を変えた上で正確なパスを通し、試合の流れを決定付けてみせてもいる。
ただ、アシストだけでは満足できないとも言う。「タケシ(MF和田武士)も(ゴールを)1本決めているので、自分も点を決めたかったというのはあります。ロングシュートとかも練習していたので」と、同じポジションのライバルに刺激をもらい、基準も上げているからだ。
「もっと良いプレーを見せたかった」という気持ちは、この先の準決勝(対ウズベキスタン)・決勝にぶつけるのみ。「満足できない」と燃える岩土がそこでどんなプレーを見せてくれるのか。逆に楽しみというものだ。
(取材・文 川端暁彦)