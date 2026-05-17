開催：2026.5.17

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 2 - 3 [Rソックス]

MLBの試合が17日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとRソックスが対戦した。

ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。

1回裏、1番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 BOS

4回表、5番 吉田正尚 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 ATL 1-1 BOS

5回裏、1番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-1 BOS

8回表、4番 ウィルソン・コントレラス 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 ATL 2-3 BOS

試合は2対3でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで4勝2敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗10Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、0安打、1打点、打率は.260となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 10:26:14 更新