2026年5月17日（日） MLB ブレーブス vs Rソックス 試合結果
開催：2026.5.17
会場：トゥルイスト・パーク
結果：[ブレーブス] 2 - 3 [Rソックス]
MLBの試合が17日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとRソックスが対戦した。
ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。
1回裏、1番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 BOS
4回表、5番 吉田正尚 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 ATL 1-1 BOS
5回裏、1番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-1 BOS
8回表、4番 ウィルソン・コントレラス 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 ATL 2-3 BOS
試合は2対3でRソックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで4勝2敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗10Sとなっている。
なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、0安打、1打点、打率は.260となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-17 10:26:14 更新