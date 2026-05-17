本拠地カブス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放ち、年間61発ペースとした。リーグ本塁打数でアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜きトップに立った一発に、日本では日曜朝から驚きの声が広がっている。

またも快音を響かせた。5-0の5回無死一塁の場面、相手先発タイヨンの2球目を捉えると、打球はバックスクリーンへ。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離428フィート（約130メートル）の一発。球場はどよめきに包まれた。

3-0の3回1死走者なしの第2打席でも、飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度105マイル（約168.98キロ）のソロアーチを放った村上。メジャー移籍後初の1試合2発で、メジャー全体では20本塁打のシュワーバー（フィリーズ）に次ぎ、本塁打争いで2位に浮上した。

日本時間では日曜朝9時台に届いた一報。ネット上では「エグすぎやて」「16号打ってヤバいなと思ってたら今17号 化け物」「村上宗隆どうなってるんだ…」「なんと2打席連続アーチで16号＆17号をマーク！」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）