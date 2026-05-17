◆米大リーグ ブレーブス２―３レッドソックス（１６日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルーイストパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ブレーブス戦に「５番・指名打者」で３試合ぶりにスタメン出場し、３打数無安打ながら貴重な同点犠飛を放ち、チームの逆転勝ちに貢献した。

吉田は外野手のアンソニーが右手首を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りし、６日（同７日）の敵地・タイガース戦から、１３日（同１４日）の本拠地・フィリーズ戦まで６試合連続でスタメン出場。だが、１４、１５日（同１５、１６日）は２試合連続ベンチスタートで代打での出場のみだった。この日は３試合ぶりにスタメンに復帰した。

ブレーブスの先発は、試合前の時点で４勝を挙げ、防御率１・８１だった右腕のエルダー。１点を追う２回先頭の吉田の１打席目は、フルカウントからの８球目に反応したが、遊飛に倒れた。０―１の３回の２打席目は無死満塁の大チャンスで打席に立ち、左犠飛。やや浅い飛球だったが、三塁走者・ギャスパーの好走塁もあって、追いついた。再び１点を追った６回２死一塁の３打席目は左飛に打ち取られた。

前を打つコントレラスが９号逆転２ランを放って試合をひっくり返した直後に立った８回２死走者なしの４打席目は一ゴロに倒れた。出場した試合では４試合連続の無安打となり、打率は２割６分となった。