「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１７日、２００１年１０月の番組スタートからのナレーションを務め「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。

番組では公式ＷＥＢで「「名探偵コナン」の毛利蘭役であり、サンジャポナレーターを番組開始から２５年務めた山崎和佳奈さん…ありがとうございました」と感謝の言葉を掲載した。

冒頭で名探偵コナンのシーンを放送し「サンデージャポンでナレーションを２５年務めた山崎和佳奈さん」と伝え、字幕で「山崎和佳奈さん２５年ありがとうございました」と感謝の言葉を掲載し追悼した。

さらに山崎さんの功績と番組のナレーションなど生前の活躍を特集した。

太田は山崎さんと「私、同い年なんですけど」と明かし「この生放送のワイドショーってギリギリなんですＶＴＲができるの。僕なんか毎週、ＶＴＲ事前に見るんです。８時半ぐらいに入って。何度も『まだちょっとナレーション入ってません』みたいなことがあったんです。ナレーション原稿見ながら確かめる。で、その時はたぶん、局内のどっかでナレーションを今」と振り返った。

その上で「深夜から始まって８時半の時点でまだＶ（ＴＲ）が決まってなくて、最後にナレーション入れるわけですから。その仕事って相当ハードだし。それを２５年。ずっと毎週土曜深夜入って朝までやり続けたのは相当すごいハードだったろうと思うし」としのんだ。

訃報を伝えるナレーションは声優の太田真一郎が務めた。番組では山崎さんと太田真が並んでナレーションを務める写真を公開した。太田は「そういう意味で、きょう、山崎さんの訃報を伝えるナレーションをしてくれた太田（真一郎）さんは今、どんな気持ちで声を入れていたかと思うし一番の追悼という意味では素晴らしかったんじゃないかなという気がします」と声を震わせながら思いを寄せていた。