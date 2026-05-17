『サンデー・ジャポン』爆笑問題が山崎和佳奈さんに感謝 太田光が仕事ぶり証言、25年の間「深夜入って朝までやり続けた」【ほぼ全文】
TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）が17日に放送され、爆笑問題（太田光、田中裕二）が、番組ナレーションを務めていた声優・山崎和佳奈さんを追悼した。
【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん
この日、番組冒頭から『名探偵コナン』の映像とともに、「山崎和佳奈さん 25年ありがとうございました」と伝えた。
『サンデー・ジャポン』では、2001年の放送開始からナレーションを担当。この日、山崎さんの声を織り交ぜ、爆笑問題の2人やレギュラー陣らが感謝を伝えた。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。今月15日、訃報が発表された。61歳だった。
■爆笑問題・太田光 コメントほぼ全文
私、同い年なんですけど、この生放送のワイドショーって皆そうだと思うんですけど、ギリギリなんですよね、VTR。僕なんか毎週、VTRを事前に全部見るんですよ。そしたら8時半ぐらいに入って、何度もね、まだちょっとナレーション入ってませんみたいなことが何度もあったんです。で、ナレーション原稿を見ながら確かめる。
その時は、たぶんどこかで、同じ場所の局内のどこかで、ナレーションを今（録っている）。だから、深夜から始まって8時半の時点でまだナレーションが決まっていなくて、そこから声を入れるわけですから。その仕事って相当ハードだし、それを25年でしたっけ、ずっと毎週土曜日（日曜日）、深夜入って朝までやり続けたって、相当すごいハードだっただろうなと思うし。
そういう意味では、きょう、山崎さんの訃報を伝えるナレーションをしてくれた太田（真一郎）さんは、言ってみれば、どんな気持ちで今声を入れていたのかなとも思うし。一番の追悼という意味では、すばらしかったんじゃないかなという気がしますね。
【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん
この日、番組冒頭から『名探偵コナン』の映像とともに、「山崎和佳奈さん 25年ありがとうございました」と伝えた。
『サンデー・ジャポン』では、2001年の放送開始からナレーションを担当。この日、山崎さんの声を織り交ぜ、爆笑問題の2人やレギュラー陣らが感謝を伝えた。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。今月15日、訃報が発表された。61歳だった。
■爆笑問題・太田光 コメントほぼ全文
私、同い年なんですけど、この生放送のワイドショーって皆そうだと思うんですけど、ギリギリなんですよね、VTR。僕なんか毎週、VTRを事前に全部見るんですよ。そしたら8時半ぐらいに入って、何度もね、まだちょっとナレーション入ってませんみたいなことが何度もあったんです。で、ナレーション原稿を見ながら確かめる。
その時は、たぶんどこかで、同じ場所の局内のどこかで、ナレーションを今（録っている）。だから、深夜から始まって8時半の時点でまだナレーションが決まっていなくて、そこから声を入れるわけですから。その仕事って相当ハードだし、それを25年でしたっけ、ずっと毎週土曜日（日曜日）、深夜入って朝までやり続けたって、相当すごいハードだっただろうなと思うし。
そういう意味では、きょう、山崎さんの訃報を伝えるナレーションをしてくれた太田（真一郎）さんは、言ってみれば、どんな気持ちで今声を入れていたのかなとも思うし。一番の追悼という意味では、すばらしかったんじゃないかなという気がしますね。