北中米W杯を戦う日本代表メンバー26名が、5月15日に発表された。元サッカー日本代表で、現在は解説者として活躍している城彰二さんは、今回のメンバー選考をどう見ているのか。話を聞いた。

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W杯メンバーの発表を行う日本代表の森保一監督 ©時事通信社

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城彰二が「おぉ！」と思ったDFのメンバー選考

――北中米W杯を戦う日本代表メンバー26名が発表されました。森保一監督のメンバー選考ですが、GKは大方の予想通りの3名、DF陣は9名の選手が選ばれました。

城彰二さん（以下、城） GKは鈴木（彩艶）を始め、ほぼ無風でした。DF陣は、「おぉ！」っていう選手もいましたが、順当ですね。この9名の中で期待したいのが、渡辺（剛）と鈴木（淳之介）。彼らは故障者が増えた時期に招集され、結果を出してレギュラーを獲得しました。

渡辺は守備の強さに加え、ビルドアップに欠かせないし、鈴木はスピードがあって対人に強く、前に出ていける。2人とも安定感があるし、大崩れしないので、W杯のスタメンは中央に板倉（滉）が入ったこの3人になるんじゃないかなと思います。

――故障などで約2年代表を離れていた冨安健洋選手が招集されました。

城 おぉ！ と思った選手の1人ですが、戦術的に3バック、4バックの併用が想定される中、冨安はセンターバックもサイドバックもできます。かなり長く代表を離れていましたし、コンディションや連携面の不安もあり、スタメンとしての起用は難しいでしょうが、何かあった時やポテンシャルの高さを評価されてのメンバー入りでしょう。

――発表前の千葉戦で復帰した長友佑都選手も5大会連続で選出されました。

城 3月のイングランド戦に勝った時は、個人もチームも成熟して長友は必要ないかなと思っていました。でも、森保さんは情に厚いんですかね。記者会見ではプレーヤーとして評価しているという話でしたが、出場機会があるかと言われると難しいと思います。

でも、W杯は、どの試合も難しいし、うまくいかない時、苦しい状況に追い込まれる時が出てくる。そこから立て直す時、長友の経験値、前向きの姿勢や高いコミュニケーション能力がチームに必要になる。森保さんは、かつてのゴン（中山雅史・日韓大会）さんや能活（川口・南アフリカ大会）のような精神的な支柱として選出したのでしょう。

守田英正がW杯メンバーに選ばれなかったワケ

――中盤では、ボランチに注目が集まりました。怪我で離脱し、ようやくボールトレーニングを始めた遠藤航選手が代表入りを果たしました。

城 遠藤は、ずっと代表のキャプテンでしたし、森保さんの信頼も厚い。ボールを扱う練習を始めたのでW杯でプレーできる見通しがついたんだと思います。ただ、以前のように遠藤がいないとダメみたいな状況にはなっていません。

今は佐野（海舟）と鎌田（大地）のコンビが非常に利いているし、田中碧もいい。そこに割って入るぐらいの力を見せないとピッチには戻れないでしょう。本人もワンランク上げていかないとスタメンに戻れないと感じているはず。

遠藤にとっては相手との闘いの前に自分との闘いに勝たないといけないので、非常に厳しいW杯になると思います。

――その遠藤選手と共に鉄板といわれた守田英正選手がメンバーから漏れました。

城 守田は入ると思っていました。チャンピオンズリーグのベスト8でアーセナルに負けましたが、プレーがキレていたし、その舞台での経験も大きい。それに最終予選では遠藤と「日本の心臓」と言われるほどの存在感を示していましたし、ただ守るだけではなく、攻撃にも関われるので、前線の選手との相性も良かった。

そういう選手がいてくれると監督はラクなはず。それでも外したのは以前、アジアカップ敗退後に監督批判とも受け取られる発言をした影響が大きかったのでしょう。そういう選手を招集するとマイナスに作用すると森保さんが判断したとしか思えないですね。

「日本の攻撃にとって非常に大きな痛手」三笘薫が不在の影響

――ボランチは、遠藤選手、鎌田選手、田中選手、佐野選手の4名でした。ボランチは消耗が激しく、累積警告で出場停止をもらう可能性が高いポジションです。決勝トーナメントの戦いを考えると果たして4名でいいのかと思ってしまいます。

城 個人的には、その4名プラス守田で大丈夫だと考えていました。でも、その守田が外れ、藤田（譲瑠チマ）も落選したので、ひとりでも怪我をしたら厳しい状況に追い込まれます。

緊急事態の場合は、板倉をひとつ前のボランチに押し上げて谷口（彰悟）が真ん中に入ることも可能ですが、ボランチのやりくりは日本のアキレス腱になるかもしれないですね。

――攻撃陣は、南野拓実選手、そして三笘薫選手の落選が衝撃的でした。

城 三笘は前回のカタールW杯後、「自分が、自分が」になってしまい、良くないシーズンを過ごし、怪我にも悩まされました。でも、代表で周囲をうまく使い、連携して打開していけるようになった。プレーの幅が広がり、調子が上向きになっていました。

南野の復帰が絶望視されるなか、イングランド戦では三笘と中村（敬斗）のコンビが日本のストロングポイントになった。その1人が欠けてしまったのは、日本の攻撃にとって非常に大きな痛手です。三笘らベストメンバーが揃って初めて、日本は違う景色を見られるのかなと思っていたので、彼の不在は本当に大きいですね。

「中村と組ませるのは有りかなと思います」三笘薫の代わりに左シャドーを務める選手は？

――左サイドをどう構築していくかは、ひとつのテーマになりそうですね。

城 間違いないでしょう。南野、三笘がいなくなりましたが、中村がいます。でも、大然（前田）とうまく絡んでいけるのか。また、大然と中村を起用する場合、どちらを外に置いて、どちらをシャドーにするのか。鎌田をシャドーに置く案もありますが、彼はスペースをうまく使う術に長けているので、前線でスペースのない状況では良さが十分に発揮できません。

久保（建英）を左に置く案もありますが、ソシエダでは右サイドが主で、そこからカットインしてシュートが彼の持ち味。このメンバーの中だと伊東純也を左に置いて中村と組ませるのは有りかなと思います。

――FWは、上田綺世が軸ですが町野修斗が外れ、不安が残りますね。

城 町野は、ボールキープができないので、外れたんだと思います。代表の攻撃は1トップがボールを収めて、2列目の攻撃に繋げる役割が求められるのですが、それを町野はできなかった。

小川（航基）もポストが苦手。生き残ったのは、点が取れるのを評価されたからですが、1トップよりもシャドーで使われるのではないかなと。町野の代わりに、後藤（啓介）と塩貝（健人）が入りました。この2人は、ボールを収められる仕事ができるし、動きも良いので起用されるチャンスがあるでしょう。カタールW杯時の三笘のように今大会でブレイクしてほしいですね。

「彼がいないと日本の攻撃は成り立たない」ベスト8を超えるためのキーマンは…

――この26名でベスト8の結果を残すためのキーマンになる選手は誰になりますか。

城 鎌田です。三笘がいなくなった今、彼が攻撃の指揮を執り、組み立てていかないと日本の攻撃は成り立たない。彼が攻撃的にシフトしていくなか、その背後を守る佐野も重要になります。キーマンは鎌田ですが、佐野とのダブルボランチが日本の生命線であり、彼らの出来に全てが掛かっていると言っても過言ではないでしょう。

――このチームでベスト8を超えていけますか。

城 チームとしては8年間の積み重ねがありますし、選手はGK以外全員、海外のクラブでプレーし、個人戦術を磨いてきました。ロシアW杯の頃までは、欧州や南米の選手に対してリスペクトし過ぎで、彼らの方が上という感覚があったと思うんです。

でも、今はそういうコンプレックスはないし、むしろ対等に戦える自信を持っています。前にWBCで大谷翔平選手が「MLBの選手に憧れるのはやめましょう」と言いましたが、それは今の代表に当てはまります。

W杯は簡単ではないですが、選手はW杯もクラブでの試合のように平常心で戦えるはずなので、ベスト8を超える可能性は大いにあると思います。

――5月31日、壮行試合のアイスランド戦があります。

城 ベースは出来ているので、今回メンバー入りしたなかで出場機会の少ない選手にチャンスを与えたり、怪我明けの選手を試せるならプレーさせてほしいですね。あと、左サイドの再構築という点で中村と誰を組み合わせるのか。そこは注目していきたいです。

壮行試合なので勝ってアメリカに向かいたいと思いますが、勝ち負けよりもW杯をどう戦っていくのかということに重きを置いて、この試合をうまく使ってほしいですね。

取材・文＝佐藤俊

（佐藤 俊,城 彰二）