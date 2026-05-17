日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「熟れ鮨」という漢字を読めますか。「熟」は「じゅく」じゃないですよ。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：なれずし

寿司と聞けば、新鮮なネタが酢飯の上にのった江戸前握りや、彩り豊かな巻き寿司を真っ先に思い浮かべますが、熟れ鮨はそのどちらとも似て非なるものです。ひと言で言えば「魚を塩と米で乳酸発酵させる保存食」であり、現在普及している寿司の先祖にあたります。

そのルーツは、東南アジアのメコン川流域などにあるといわれています。山岳地帯に住む人々が、雨季に獲れた大量の川魚を乾季までもたせるために、炊いた米のデンプンを利用して乳酸菌を繁殖させ、その酸で雑菌の増殖を抑える技法を編み出しました。

これが稲作の伝来とともに日本へ伝わり、各地の河川や湖の周辺で独自の進化を遂げたといわれています。

名前の由来は、文字通り魚とお米を漬け込み、時間をかけて「熟（な）れる」のを待つことから、その名がついたとされています。

この「なれる」という言葉は、味がなじみ、発酵が進むことで風味が穏やかになるという意味をもっています。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「熟れ鮨」 発酵しています（2枚）