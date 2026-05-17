■MLB ホワイトソックス ー カブス（日本時間17日、レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのカブス戦に“2番・一塁”で先発出場し、5回第3打席でメジャー初となる2打席連続17号本塁打を放った。

カブスの先発・J.タイオン（34）に対し、1回の第1打席は四球を選択。無死一、二塁のチャンスを作ると、続くM.バルガス（26）に3ラン本塁打が飛び出し先制に成功した。3点リードで迎えた3回第2打席、カウント1ー1からの3球目、チェンジアップを捉えると、打球はセンター左に飛び込む本塁打に。貴重な追加点を挙げWソックスのリードを広げた。

そして5回の第3打席、無死一塁のチャンスで村上が振り抜いた打球はセンター右に飛び込む17号2ラン本塁打となった。打った瞬間、本塁打を確信した村上。侍ジャパンでチームメイトでもあった鈴木誠也（31）の目の前で放った豪快な2発目に本拠地は大歓声に包まれた。

この1発で村上は、ア・リーグ本塁打争いをしているヤンキースのA.ジャッジ（34）を上回りリーグ単独トップとなった。2018年、ルーキーだった大谷翔平は9月5日に17号と、村上は約4か月早く到達した。シーズン61本ペースと、ルーキーでの本塁打量産への期待がさらに高まり、松井秀喜（ヤンキース）を超える歴代3位、大谷がマークしたルーキー日本選手最多本塁打の22本まであと5本に迫った。

【メジャー日本選手1年目のホームラン数】

1位：大谷翔平（18年エンゼルス） 22本

2位：城島健司（06年マリナーズ） 18本

3位：村上宗隆（26年Wソックス） 17本

4位：松井秀喜（03年ヤンキース） 16本

5位：井口資仁（05年Wソックス） 15本

吉田正尚（23年Rソックス）

7位：鈴木誠也（22年カブス） 14本

8位：新庄剛志（01年メッツ） 10本

福留孝介（08年カブス）

青木宣親（12年ブルワーズ）

岡本和真（26年Bジェイズ）

12位：イチロー（01年マリナーズ） 8本

筒香嘉智（20年レイズ）