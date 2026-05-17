モス×井村屋の新作和スイーツ♡ぷるん食感の限定ドルチェが登場

春から夏へと季節が移り変わるこれからの時期にぴったりな、モスバーガーの新作スイーツが登場♡2026年5月20日（水）より、井村屋との共同開発による“溶けないアイス”感覚の和スイーツ「アイスドルチェ」が期間限定で発売されます。さらに、爽やかな白桃ソースを合わせたスフレパンケーキも同時にラインアップ。ひんやり感と和のやさしい味わいを楽しめる、夏にぴったりのスイーツコレクションです。

ぷるん食感が楽しい新感覚ドルチェ

今回登場する「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 ～あまおうソース入り～」は、価格260円。

福岡県産「あまおう®」を使用した甘酸っぱいソースと、あまおう果汁入りの苺クリームを、わらび餅で包み込んだ贅沢な三層仕立てです。

凍った状態で提供されるため、最初はひんやりとしたアイス感覚。その後、時間の経過とともにわらび餅がやわらかく溶け、ぷるんとした食感へ変化していくのが魅力です。

透明感が増していく見た目も涼しげで、暑い季節にぴったり♪

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和と洋が溶け合う抹茶フレーバー

「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 ～黒蜜（くろみつ）ソース入り～」も260円で発売。

宇治抹茶を使用した抹茶クリームと、沖縄県産黒糖を使った黒蜜ソースをわらび餅で包み込んだ、和洋折衷な味わいが楽しめます。

ほろ苦い抹茶クリームに、コク深い黒蜜ソースが絶妙にマッチ。なめらかなクリーム、とろりとしたソース、ぷるんとしたわらび餅の食感が重なり、ひと口ごとに異なる美味しさを堪能できます。

こちらも時間が経つにつれて食感が変化するため、自分好みのタイミングを見つけながら味わうのがおすすめです♡

白桃香るパンケーキも期間限定で登場

和スイーツとあわせて楽しみたいのが、「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃（はくとう）ソース＞」。価格は520円で、イートイン限定・11時以降の販売となります。

ふわっと軽やかなスフレパンケーキに合わせたのは、国産白桃ピューレと果肉を使用した期間限定ソース。

やさしい甘さのパンケーキに、みずみずしい白桃の爽やかな風味が広がり、ティータイムを特別な時間にしてくれます。

さらに、プラス260円でドリンクセットにも変更可能。カフェ気分を楽しみたい日にぴったりの一皿です。

※本商品は井村屋（株）との共同開発商品ではありません。

※プラス260円でドリンクセットにすることができます。

※イートイン・11時以降限定での販売です。

この夏だけの限定スイーツを楽しんで

モスバーガーと井村屋がタッグを組んで生まれた新感覚スイーツは、ひんやり感と和のやさしさを同時に楽しめる特別なラインアップ。時間とともに変化する食感や味わいは、まるで小さなご褒美のよう♡

さらに、白桃パンケーキも加わり、夏のカフェタイムがより華やかになりそうです。販売期間は2026年5月20日（水）～9月上旬まで。気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。