就活では、つい知名度の高い大手企業に目がいきがちだ。

だが、世の中には、キラリと光る強みを持つ会社が多くある。

専門家に注目ポイントを聞き、実際に働く若手社員に仕事内容や魅力を語ってもらった。（橋爪悦子、岡本裕輔）

「Ｍｙ優良企業」を探そう！

丹羽夏海さん…東洋経済新報社 「就職四季報」編集長

知名度が高くない分、ライバルが少なく、選考からじっくり向き合ってもらえることが多いのではないか。「仕事内容」や「働きやすさ」など、学生が求める条件に合う企業も多い。

編集長のポイント

興味を掘り下げてみよう

今の第１志望が気になったきっかけは何か。好きなものが世に出るまで、どんな企業が関わるのかを考えると、志望業界が広がる。

条件を書き出してみよう

自分にとっての「良い企業」とは。働く姿を思い浮かべ、ゆずれない条件を挙げると、おのずと重視するべき項目が見えてくる。

データから想像してみよう

「就職四季報」や会社のホームページなどをもとに、数字から働き方を考えてみる。

長谷川香料（東京）…香料市場国内シェア２位

食品や化粧品などの香料の製造、販売を手掛ける。７都道府県と７か国・地域に拠点がある。２０２７年卒向けの採用は終了。２８年卒向けのインターンシップ（就業体験）を実施予定。

高橋大夢さん（２８）

入社７年目。経営学部で国際経営のゼミに注力。

入社の経緯

当初は飲料や食品メーカーの営業などを志望した。就活中に原料や素材メーカーにまで興味を広げて業界を研究し、長谷川香料を見つけた。幅広く飲食物に関われると知り、香料に魅力を感じた。選考過程で接した社員が穏やかで真面目だったことや、業界２位という安定した経営基盤にひかれた。

仕事内容や会社の魅力

食品香料の営業を担当。酒類や菓子、即席麺などメーカーが作りたい商品の特徴や抱えている課題を詳しく聞き、研究員と話し合いながら香料のサンプルを作って提案している。「虹色味（にじいろあじ）」など抽象的なイメージを伝えられると難しいが、対話を重ねてできた商品を客が店頭で手に取る様子を見ると、大きなやりがいを感じる。

今後の目標

アイスクリームや乳飲料の営業にも携わってみたい。香料が関わる仕事は非常に幅広い。経験を積み、どんな分野でも対応できる総合力の高い人材になることを目指している。

蝶理（大阪）…グローバルに活躍できる

京都で生糸問屋として創業。繊維や化学品、機械を扱う複合型の専門商社。中国や東南アジアなど海外に３０拠点を持つ。２７年卒向けの採用は終了。２８年卒向けのインターンを実施予定。

和田尚大さん（２７）

入社５年目。商学部でビジネス会計を学んだ。

入社の経緯

両親が繊維業界で働いていたので興味があり、繊維を扱う専門商社を中心にエントリーした。業界研究の中で蝶理を知り、座談会に参加して、ＯＢ訪問をした。糸の開発から生地の販売、製品化まで、すべてに携われる点が入社の決め手になった。

仕事内容や会社の魅力

入社以来、仕事で着る服の生地を扱う「ワークスタイル部」に所属。２年間は東京で、３年目からは大阪で勤務している。主にスーツを担当し、紳士服会社に生地を販売。「通気性がよく、肌触りのいい生地を」といった要望に合う糸を作れるよう、中国の生産拠点に約２か月に１度、出張している。自分が提案した生地の服が店頭に並んでいるのを見ると、うれしい。

今後の目標

まずは生地を扱う業務全般に精通したい。その後は、さらに海外市場を開拓するため、東南アジアなどに駐在して現地生産の拡大と自社製品の売り込みに挑戦したい。

エブリー（東京）…トップとの距離感が近い

管理栄養士が監修したレシピの動画をホームページやアプリで紹介する「デリッシュキッチン」を運営する新興企業。５万７０００本の動画を掲載している。２７年卒向けの採用を実施中。

浦井美桜さん（２６）

入社４年目。経営学部でマーケティングを専攻。

入社の経緯

大企業とベンチャーでインターンを経験し、裁量が大きいベンチャーが向いていると感じた。エブリーはオンラインの就活イベントで知った。人事担当者と話し、会社の雰囲気や価値観が自分に合うと思った。社員に何回も話を聞くなかで、社長や役員との距離が近い、納得感を持って仕事ができる、女性が活躍しているといった点に魅力を感じ、入社を決めた。

仕事内容や会社の魅力

入社以来、デリッシュキッチンなどで表示される広告の効果を検証し、改善を重ねている。他社とのコラボ広告もＳＮＳ上で展開。また、広告運用のチームリーダーとして、４人の部下の育成も担う。新たな広告の提案や部下との個別面談などスピード感を持って取り組める環境がいい。経営陣と１対１で話せる機会もあり、他部署の考えなども聞け、視野が広がる。

今後の目標

リーダーとして部下を育てながら成果を出し、会社の成長を引っ張っていく存在になりたい。実績と経験を積むことが自分の「市場価値」を高めることにつながると信じている。