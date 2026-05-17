模試では合格圏、一次（学科）試験も複数校で通過。それでも最終結果は不合格――医学部受験では、こうしたケースが実際に起こります。原因は、必ずしも学力不足ではありません。志望校の選び方、科目ごとの得点設計、併願日程、二次（面接・小論文）試験への準備。この受験全体の設計を誤ると、子どもの努力は結果に結びつきません。医学部受験を「本人の頑張り」だけに任せてよいのか。親世代が知るべき戦略ミスの実態を解説します。

同じ偏差値帯の受験生でも「結果が大きく分かれる」理由

医学部入試の場合、同じ偏差値帯の受験生でも結果が大きく分かれます。なぜなら、大学ごとに配点、出題傾向、試験日程、面接・小論文の比重が異なっており、それぞれ戦い方が違うからです。

英語で差がつきやすい大学、数学で失点しやすい大学、理科の処理速度が重視される大学、人物評価が厳しい大学…。医学部受験は、努力量だけではなく、努力をどこへ向けるかで結果が決まる試験だといえます。

合格圏の子が落ちるのは「配分」を誤るから

たとえば、英語と理科に強みがある受験生がいたとします。本来なら、その強みを活かせる大学を選び、数学は大きな失点を防ぐ設計にするべきです。ところが、「苦手科目を克服しなければ」と数学に過度な時間を割き、得点源だった英語・理科の伸びまで止めてしまうことがあります。

この場合、努力が足りなかったのではありません。時間の配分を誤ったのです。医学部受験では、全科目を理想形まで仕上げる時間はありません。限られた時間の中で、どの科目で得点を作り、どこを守るかを決める必要があります。親が「苦手をなくしなさい」と一般論で励ますだけでは、子どもの努力が分散し、どの大学にもあと一歩届かない状態に陥ることがあります。

志望校は「勝ち筋の有無」で決めるべき

合格圏にいる受験生が不合格になるもう一つの理由は、志望校選びの根拠が曖昧なことです。「偏差値が近いから」「名前を知っているから」「近い地域だから」という理由だけで出願校を決めると、本人の強みを活かせない大学に受験料と時間を投じることになります。

見るべきなのは、その大学でどの科目が重いのか、過去問の形式が本人に合っているのか、面接でどのような人物像が問われるのか、補欠の動きや二次（面接・小論文）試験の日程が併願全体にどう影響するのかです。志望校選びとは、偏差値表を上下に眺める作業ではありません。わが子にとって「勝ち筋」がある大学を見極める作業なのです。

併願設計を誤ると、実力を出す前に「心身を消耗する」

医学部受験では、併願の組み方も合否に直結します。私立医学部を複数受験する場合、試験日は連続しやすく、移動や宿泊も伴います。一次（学科）試験、二次（面接・小論文）試験、補欠の動きまで考えると、日程の組み方だけで心身の負担は大きく変わります。

「受けられるだけ受ける」という方針は、一見すると安全策に見えます。しかし実際には、移動疲れや睡眠不足で本命校の試験に集中できなくなることがあります。受験料や遠征費も膨らみ、家庭の負担は増えます。併願とは、数を増やすことではありません。合格可能性、大学との相性、日程の負荷、費用を踏まえて、最終合格に近づく順番を設計することです。

二次（面接・小論文）試験対策を後回しにすると「落ちる」

現場で最も多い失敗の一つが、二次（面接・小論文）試験の後回しです。模試で合格圏に入り、一次（学科）試験も通過しているにもかかわらず、面接で志望動機が曖昧、医療への考えが浅い、小論文で論点がずれる。その結果、最終合格に届かない受験生がいます。

本人も保護者も、「まさか落ちるとは思わなかった」と言います。しかし大学側から見れば、学力は条件の一つに過ぎません。医学部は、医師として育てるにふさわしい人物を選んでいます。面接・小論文は、一次（学科）試験後に慌てて整えるものではありません。志望校選びの段階から、大学が求める人物像と本人の経験・考え方を結びつけておく必要があります。

子どもの労力と費用の消耗は「親の戦略ミス」

医学部受験では、子ども本人がどれだけ努力していても、家庭の意思決定がずれていれば結果は安定しません。どの大学を受けるか、どの科目に時間を割くか、どの順番で受けるか、二次（面接・小論文）試験をいつから準備するか。これらは、受験生一人で背負うには重すぎる判断です。

親がすべきことは、精神論で子どもを追い込むことではありません。子どもの現在地を冷静に把握し、限られた時間と費用をどこに投じるかを決めることです。医学部受験は、単なる偏差値競争ではありません。教育投資として見れば、合否を分けるのは「どれだけ頑張ったか」ではなく、「頑張りを成果に変える設計があったか」です。合格圏にいたはずの子が不合格になる家庭ほど、この設計を本人任せにしています。

選択肢を増やす＝安全策ではない

医学部受験では、保護者の不安から「少しでも多く受けさせたい」「有名な大学にも出しておきたい」「苦手科目も完璧にさせたい」という判断が生まれます。

しかし、これらは一見安全策に見えて、実際にはリスクを高めることがあります。出願校を増やしすぎれば、移動や連続受験で体力を削ります。対策すべき大学の傾向が増えすぎれば、過去問演習も浅くなります。苦手科目の克服に偏りすぎれば、得点源を伸ばす時間が失われます。

医学部受験における安全策とは、選択肢を増やすことではありません。勝ち筋のある選択肢を絞り込み、そこに時間と費用を集中させることです。親が不安を埋めるために判断すると、子どもの学習は散らばります。親が冷静に撤退ラインを決めるからこそ、子どもは本当に必要な対策に集中できます。

浪人＝医師としての就業の遅れ

医学部受験は、家庭にとって大きな教育投資です。予備校費、講習費、受験料、交通費、宿泊費、入学後の学費まで考えると、判断の一つひとつが家計に影響します。にもかかわらず、志望校選びや併願設計を本人任せ、あるいは偏差値表任せにしてしまう家庭は少なくありません。

戦略ミスで1年浪人すれば、追加費用だけでなく、医師として働き始める時期も遅れます。医師家系であれば、医院承継や家族の将来計画にも影響します。だからこそ、医学部受験の設計は「受験生の勉強計画」ではなく、家庭全体の資金計画・進路計画として捉える必要があります。合格圏にいたはずの子が落ちる背景には、学力ではなく、この家庭側の設計不足が隠れているのです。

親子で共有すべきは、志望校名より「合格までの地図」

親子の間で志望校名だけが共有されていても、戦略とはいえません。どの科目で何点を取りに行くのか、どの大学を本命・準本命・現実的な押さえとして位置づけるのか、二次試験の準備をいつ始めるのか、直前期にどの大学の対策を優先するのか。こうした合格までの地図がなければ、日々の努力は場当たり的になります。

医学部受験で必要なのは、親が子どもを管理しすぎることではありません。本人の努力を、合格に向かう一本の線に乗せることです。

亀井孝祥

医学部受験専門 メディカ東京代表