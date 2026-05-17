◇プロ野球セ・リーグ 巨人4ー3DeNA（5月16日、東京ドーム）

608日ぶりに白星を挙げた巨人の高梨雄平投手。3-3で迎えた7回2アウトの場面で、田中瑛斗投手からマウンドを引き継ぐと、最初のバッター、度会隆輝選手にはレフト前ヒットを許し、ランナー2、3塁とピンチを広げます。しかし、続くバッター、筒香嘉智選手を142キロのまっすぐで空振り三振に仕留めると、思わず雄たけびが飛び出しました。

「親も見に来ていたので、いろいろタイミングとかも含めてよかったなって感じですね」

そのウラに味方が勝ち越し、勝利投手に。笑顔で報道陣の前に現れると、「中継ぎに勝ち星とかあんまり意味ないって言ったらあれなんですけど、ホールドの方が僕は大事だと思っているんですけど、こうやって囲み取材していただけたりするんで、たまには勝ちがつくといいなっていう感じですかね」と笑いを誘いました。

去年は骨盤の一部である右の座骨結節を痛めるなどし、21試合登板にとどまりました。長年、鉄腕として40試合以上を投げてきた左腕にとっては少しさみしい数字となりましたが、「しっかりトレーニングをしてきたので疲れない」と地道にリハビリを続けてきた利点をあげました。“鉄腕・高梨雄平”復活なるか、ここから巻き返しを図ります。