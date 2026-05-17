【来週の風、薫る あらすじ】千佳子、心を開かず りんは説得を試みる
【モデルプレス＝2026/05/17】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第8週「夕映え」が、5月18日から22日にわたり放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）が乳がんで入院し、りん（見上愛）が担当することになった。しかし千佳子はなかなか心を開かない。
りんは直美（上坂樹里）たちと相談しながら、千佳子に寄り添い、説得を試みるが…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第8週／5月18日（月）〜22日（金）放送
和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）が乳がんで入院し、りん（見上愛）が担当することになった。しかし千佳子はなかなか心を開かない。
りんは直美（上坂樹里）たちと相談しながら、千佳子に寄り添い、説得を試みるが…。
（modelpress編集部）
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