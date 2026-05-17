自傷行為を繰り返してしまう子供はどのような心の問題を抱えているのか？【臨床心理学】

自傷行為を繰り返してしまう子供はどのような心の問題を抱えているのか？

「単なる不器用」とは異なる？

これまで紹介してきた特性以外にも、子どもの頃に発生しやすい特性として発達性協調運動症／発達性協調運動障害（ＤＣＤ）や常同運動症／常同運動障害（ＳＭＤ）があげられます。 発達性強調運動症は年齢や知能に反して協調運動が苦手な特性です。協調運動とは、たとえば縄跳びのような「手で縄を回し、タイミングを合わせて足で飛び跳ねる」といった具合に、別々に動く機能を連動させて、ひとつの行為にまとめる運動のことです。

同年代の子どもたちと比較して著しく協調運動が苦手な場合、「単なる不器用」ではなく発達性協調運動症の可能性があります。ただし、子ども時代は成長の差が激しく、運動の得意・不得意は単純な成長の差によるものかもしれません。特性か否か、慎重な診断が求められます。

一方、常同運動症とは、常同行動（目的のない行動を繰り返すこと）にかかわる特性です。常同行動の種類は小さな動きから大きな動きまでさまざまで、その運動内容によっては特に問題視されないこともあります。

しかし、なかには他者を巻き込んだり、自傷行為に発展したりすることがあります。こうした常同行動が見られる場合、日常生活や社会生活に大きな支障が出るため、適切な治療・介入が必要となります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 臨床心理学』監修/湯汲英史