【老けない人がやっている 自律神経が整って不調が劇的に改善するすごい習慣】自律神経を整えるカギは「朝のコップ1杯の水」

ココロの不調は体の不調

自律神経を介してつながる心と体

私たちの健康は、体を構成する約37兆個もの細胞の一つ一つがしっかりと機能することで守られています。この細胞のエネルギーとなるのは十分な栄養と酸素。これらが足りないと細胞がきちんと機能せず、やがて全身のあらゆる器官に不具合が生じてしまいます。とりわけ重要なのが脳。栄養や酸素の不足により脳細胞の働きが衰えると記憶力や判断力が低下するだけでなく、内臓や各器官の働きも鈍くなります。胃や腸の機能が衰えれば消化や栄養の吸収が悪くなり、下痢や便秘などの不調の原因に。

さらに肌や髪、爪などの細胞の再生が滞ることで、美容面にも悪影響が及びます。こうした不調に見舞われないようにするには食事や呼吸によってとり入れた栄養と酸素を、一つ一つの細胞へしっかりと届けることが重要。その役割を担っているのが血液です。前項でも説明したとおり、血液の流れを司っているのが自律神経。自律神経を整えることで血液の流れがよくなり、全身の細胞の機能が活性化されるのです。

そして自律神経には心の状態が大いに関係しています。怒りや不安によって心が乱れると、自律神経のバランスも崩れて血流が悪くなります。すると体にも様々な不調が現れてきます。つまり心と体は自律神経を介してつながっているということ。心の状態がよければ自律神経のバランスも整い、体の調子も安定するのです。

自律神経は脳と各臓器をつなぐライフライン

自律神経は、脳と各臓器をつなぐという重要な役割を持っており、生命維持に重要なもの。

ライフラインと言っても過言ではありません。

自律神経が整っていれば心身ともに健康になる

自律神経は、体中をめぐる血流をコントロールしています。自律神経が整っているということは、血流がよく「健康である」という証でもあります。

逆に血流が悪いと各臓器に不調が生じます。血流のよし悪しは体の好調か不調かを左右するほど大きく大切なものなのです。

自律神経を整える生活習慣「朝起きたらコップ１杯の水を飲む」

朝の習慣として、ぜひ実践してほしいことがもう一つあります。それは、起き抜けにコップ１杯の水を飲むことです。

私たちの体の60％は水でできています。命の源ともいえる水は、自律神経にも大きな影響を与えます。緊張したりパニックになったりしているときに水を飲むと、気持ちが落ち着き、冷静さを取り戻すことができます。これは、水によって腸が刺激されることで副交感神経が高まり、自律神経が整えられるためです。さらに体内時計のリズムも整い、自律神経の安定に役立つのです。

朝の水にはほかにもたくさんのメリットがあります。寝ている間にオフになっていた胃腸のスイッチが水を飲むことでオンになり、食べ物を受け付ける準備が始まります。腸のぜん動運動が促され、便秘の改善にも期待が。また、体の水分が不足した状態が続くと血管がダメージを受け、血液もドロドロになっていきます。夜間に水分をとれない分、朝は特に脱水状態が進んでいるため、速やかな水分補給が不可欠なのです。

とり方のポイントとしては、最初に一度軽くうがいをし、寝ている間に口内に繁殖した雑菌を洗い流します。そのうえで胃腸にやさしい常温の水を飲むのがおすすめ。朝いちばんのコップ1杯からスタートし、1日で１～２リットルの水をこまめにとるよう心がけましょう。

水を飲むと副交感神経の働きが高まる

イライラしたときやパニックになった時に水を飲むと落ち着いたという経験はありませんか？

「水を飲む」という行為は自律神経を整える効果があります。こまめに水分補給をする人ほど副交感神経の働きが高く保てるというデータもあります。

水を飲む 胃腸の神経が適度に刺激される 副交感神経の働きが高まる 自律神経が整う

朝の１杯の水は、１日の中で最も大切

朝起きたら、まずは太陽の光を浴びて１杯の水を飲む事は眠っている胃腸をおだやかに起こし自律神経のスイッチをオンへ切り替えるベストな方法。お通じもスムーズになるという嬉しい効果も。

自律神経を整える食生活「自律神経にベストな比率は朝4：昼2：夜4」

ポイントはしっかりめの朝食

１日３回規則正しい食生活を心がけたうえで、さらに気をつけたいのが朝・昼・夜の食事の比率。つまり、３回の食事量の配分です。これを変えるだけで理想の体重・体形をキープでき、自律神経の安定にもつながって日々のパフォーマンスがぐんとアップします。ベストの比率は朝４：昼２：夜４。これが難しい場合は、朝４：昼３：夜３もしくは朝３：昼３：夜４でもいいでしょう。

朝食は一番重要なので、しっかりと食べるようにしましょう。朝食べることで休んでいた腸が動き出し、副交感神経の働きがスムーズになります。さらに血流もよくなり体が温まるというメリットも。朝食をしっかりとり、昼は軽めに。よく、朝食を食べていないからと昼食でカバーしようとする人が多いですが、それでは意味がありません。それくらい朝食は大切です。朝、食べるためにほんの10～15分時間に余裕を持つことも、心のゆとりにつながり自律神経を安定させてくれます。また、炭水化物を思いきり食べたいときも朝食時がおすすめ。糖質の摂りすぎは太る原因ですが、朝なら代謝できるので少々食べすぎてもＯＫ。

そして１日の終わりの夕食は、おいしいものをゆっくり楽しみながら食べます。夕食で気をつけたいのは時間。何を食べてもいいですが、21時前に食べ終えるように。もし仕事の都合などで難しいときは、軽めの「夜２」の配分に変えましょう。

食事の割合は朝４：昼２：夜４

一日の中で特に大切にしっかりと摂って欲しいのが朝食です。昼は軽めに摂るべきで、夜は時間が遅くなればばるほど消化によいものが◎。

朝食を抜いて昼食で補おうとする行為は×。自律神経の安定の面から考えると朝食の分は後からでは取り返せないのです。早起きを心掛けてバランスのよい朝食をゆっくりととりましょう。

夕食が21時以降になるような場合は…

朝４：昼２：夜２にして、消化がよく軽い夕食にしましょう。

食べてすぐ寝なくてはいけないような場合は、いっそのこと食べない方がベター。どうしてもお腹がすいた場合はスープやお茶など温かいもので胃を落ち着かせましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話』 著：小林弘幸