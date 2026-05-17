開催：2026.5.17

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 7 - 4 [レッズ]

MLBの試合が17日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレッズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するレッズの先発投手はクリス・パダックで試合は開始した。

2回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-0 CIN

3回表、1番 ダン・マイヤーズ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CLE 2-1 CIN

5回表、3番 サル・スチュワート カウント3-2から押し出しの四球でレッズ得点 CLE 2-2 CIN、4番 スペンサー・スティア 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでレッズ得点 CLE 2-4 CIN

6回裏、ピッチャー ルイス・メイがワイルドピッチでガーディアンズ得点 CLE 3-4 CIN、1番 リース・ホスキンス 7球目を打ってレフトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 4-4 CIN

7回裏、7番 アンヘル・マルティネス 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 6-4 CIN

8回裏、5番 トラビス・バザナ 4球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーがエラーでガーディアンズ得点 CLE 7-4 CIN

試合は7対4でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのエリク・サブロウスキで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はレッズのサム・モールで、ここまで1勝3敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗14Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 10:04:11 更新