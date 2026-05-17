渋谷にリラックマの巨大ドライシャンプーが出現⁉　【ダイアン×リラックマ】コラボイベント開催

ネイチャーラボは、ヘアケアシリーズ「ダイアン パーフェクトビューティー」から、「リラックマ」とのコラボレーションによるドライシャンプーの全国発売を記念し、期間限定のスペシャルイベントを開催します。

5月23日・24日の2日間、渋谷「MAGNET by SHIBUYA109」エントランスイベントスペースにて、ドライシャンプーの体験イベントを実施。

実際に使い心地を試しながら、「リラックマ」の世界観も楽しめる特別な空間を用意しました。ここでしか味わえない限定体験をぜひ、体験してみてはいかがでしょうか。

■「ダイアン×リラックマ コラボイベント」開催概要

会場内には5月1日より発売中のリラックマコラボのドライシャンプーを設置し、特設コーナーにて「ダイアン ドライシャンプー」を試せます。

さらに、ダイアン公式Instagramおよびリラックマ公式Instagramをフォローし、イベントの様子をストーリーズにアップした人には、ダイアン×リラックマのキュートな「オリジナルぷっくりシール」をプレゼント。

※数に限りがあります

また、会場には巨大なドライシャンプーのフォトスポットも登場。ダイアンとリラックマのコラボパネルの前で、記念撮影を楽しめます。

【開催日程】

日時：2026年5月23日、5月24日 10:30〜18:00

会場：MAGNET by SHIBUYA109エントランスイベントスペース 東京都渋谷区神南1-23-10

リラックマのビジュアルがラッピングされた特別なロンドンバスが期間限定で渋谷の街中を巡ります。

走行期間：5月11日〜5月24日

※天候や交通事情で予告無く変更になる可能性があります

リラックマコラボ ドライシャンプーは、ネイチャーラボ公式ECストアで先行発売中！

購入者全員、「ぷっくりシール」がもらえるキャンペーンも開催

※なくなり次第終了

https://store.naturelab.co.jp/blogs/topics/rilakkuma

■コラボ商品概要

水いらずで、いつでもどこでも髪と頭皮をすっきり整えるドライシャンプー

「ダイアン ドライシャンプー」は、微粒子パウダー※1 が頭皮の余分な皮脂や汗を吸収し、ベタつきをすっきりオフ。気になるニオイも抑制※2 し、髪も頭皮もさらっとリフレッシュできるアイテムです。外出先や忙しい朝など、すぐにリフレッシュしたいシーンに最適です。

香りは、シーンや気分に合わせて選べる全3種を展開。さらに、限定のリラックマデザインボトルが、毎日のケアをより楽しく彩ります。

●無香料

香りを残したくないシーンでも使いやすい無香料タイプ。職場や外出先、香水との併用にもおすすめです。

●フレッシュシトラスペアの香り

爽やかなシトラスに、ほんのり甘いペアを合わせた清潔感のある香り。気分を切り替えたいときに。

●フレッシュシトラス＆ハーブの香り（COOL）

シトラスとハーブのすっきりした香りに、メントール※3 を配合。汗ばむ季節も快適に使えるクールタイプ。

※1 オクテニルコハク酸デンプンAl（吸着成分）

※2 香りによって（無香料除く）

※3 メントール（清涼成分）配合

各95g 1,320円／各40g 968円

※5月1日より全国発売 全国のドラッグストア、各ECサイト

（エボル）