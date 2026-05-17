HUNTER×ADAM ET ROPE’の「2026SSコラボレーション」が登場！　遮光性の高い晴雨兼用傘や人気のレインシューズなどラインアップ

ジュンが展開する「ADAM ET ROPE’（アダム エ ロぺ）」は、「HUNTER（ハンター）」とのコラボレーションアイテムを発売します。

同アイテムは、5月7日より、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて予約受付を開始。5月30日よりADAM ET ROPE’全店舗、J’aDoRe JUN ONLINEにて入荷次第順次販売します。

■遮光性の高い晴雨兼用傘や人気のレインシューズなどラインアップ

2026年で創立170周年を迎える英国の老舗ブランド「HUNTER（ハンター）」とADAM ET ROPE’のコラボレーション企画。

同コレクションでは、初めて別注する晴雨兼用の傘から、シューズやバッグまで幅広く6型を展開します。

前回好評を博した耐水性レザーのローファーミュールに加え、ネオプレン素材の新型レインブーツ、リバーシブル仕様のトートバッグ、軽量でトラベルにも最適なナップサック、そして高い遮光性を誇る晴雨兼用傘など、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが揃います。

ADAM ET ROPE’限定でモノトーンに仕上げたロゴで日常に取り入れやすいデザインになった別注コレクションをぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

詳細を見る：https://www.junonline.jp/news/482858

■◾️HUNTER for ADAM ET ROPE’

「EXCLUSIVE ALL WEATHER AUTO COMPACT UMBRELLA」

Price 9,900円／Color Silver／ITEM No.EUZ36370

「EXCLUSIVE TRAVEL MULTI FUNCTION TOTE」

Price 16,500円／Color Silver／ITEM No.EUX36190

「EXCLUSIVE TRAVEL MULTI FUNCTION TOTE」

Price 16,500円／Color Black／ITEM No.EUX36180

「EXCLUSIVE LOAFER MULE」

Price 27,500円／Color Black、Ivory／ITEM No.EUA36570

※実際の商品とは一部デザインが異なる場合があります。詳しくは商品ページを確認してください。

「EXCLUSIVE ORIGINAL NEOPRENE CHELSEA BOOT」

Price 20,900円／Color Black／ITEM No.EUA36580

「EXCLUSIVE TRAVEL DRAWSTRING BACKPACK TOTE」

Price 8,800円／Color Ivory／ITEM No.EUX36200

（エボル）