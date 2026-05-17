【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！ プレメディカルケア】

スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回のお悩みは“便秘”です。

【お悩み】便秘に悩んでいます。便通が良くなるストレッチを知りたい。（５０代女性）

【アドバイス】水分をしっかり取ってから、おなかもみもみマッサージ！

【解説】便秘によっておなかが張って苦しいだけでなく、肌荒れも気になるので、できればあまり人にも会いたくないという女性からの相談でした。便秘解消には生活習慣や食生活の見直し、運動習慣を身につけるなど様々ありますが、女性には毎日継続しやすい「おなかもみもみマッサージ」をすすめました。

おなかもみもみマッサージとは、あおむけになり、ヒザを立てた状態で、おへそを中心とし「の」の字を書くように、便が移動する方向に沿って、こぶしでなぞるマッサージです。こぶしで大腸が縮んで緩む「ぜん動運動」を促すことで、腸の内容物を肛門方向へ送り出すサポートになるので、起床時と就寝時に３分程度、ゆっくり優しく行うよう伝えました。

同時にあおむけになった状態のまま、体をサイドに倒したりひねったりするのも便秘解消には効果的です。体をひねる動作が多いラジオ体操もおすすめです。ポイントはストレッチ前にペットボトル３００〜５００ミリリットルぐらい、コップなら３杯分程度の水を飲んでから始めることです。

水分補給した後にマッサージやストレッチを行うと、便を軟らかくする効果があります。もちろん食物繊維を多く含んだ食事も大切です。根野菜なども積極的に摂取してみてください。