去る４月１９日、今年も大盛況のうちに「松尾大社 酒―１グランプリ」が開催された。昨年のどしゃぶりとは打って変わって、本年度は暑いくらいの快晴。そんな中、日本酒愛好家約１０００人が醸造の神様で知られる松尾大社（京都府）に集結した。全国から最高の美酒を持参して参加した蔵は４１蔵。舌の肥えた愛好家たちの投票によって、１〜５位が選ばれた。

栄えある１位に選ばれたのは、今年が初参加となる吉川醸造（神奈川県）。銘柄は「雨降」と書いて「あふり」と読む。酒蔵の近くにある丹沢大山は、古くから「雨降山」（あめふりやま）と呼ばれ、蔵の酒はこの山の地下伏流水で醸している。ラベルの文字は、丹沢大山と並び、雨乞いの信仰の場として知られる大山阿夫利（あふり）神社の神官によるもの。「酒の神」と「雨の神」が揃い踏みしたような結果に、思わずうなってしまった。

気になるその味は、ほど良い旨味の奥に、ぶれない芯の強さがある。甘辛だけでは表現できない複雑な層を成す印象に残る１本。冷やして、ワイングラスで飲むと、より一層、その個性が光る。日本酒愛好家ならずとも、一度は飲んで欲しい逸品だ。

さて、２位以降の蔵も紹介しよう。２位は昨年グランプリに輝いた「よこやま」を醸す重家酒造（長崎県）、３位は複数回受賞歴がある「神蔵（かぐら）」の松井酒造（京都府）、４位は同じくランクインの常連「三千櫻（みちざくら）」の三千櫻酒造（北海道）、５位は昨年も受賞した「上川大雪」の上川大雪酒造（北海道）。いずれも僅差で、甲乙つけがたい結果となった。

しかし、うまい酒が１００本以上並んだというのに、今年は泥酔者・救急車の出動もなく、主催者としては安堵するばかり…。それもそのはず。試飲前、参加者たちに酒の吸収速度をゆっくりさせる効果が期待できる「あおつぶ」をしっかり飲んでもらったから。私も実行委員長の大役をようやく終えたので、うまい日本酒をたらふく飲むとしよう。