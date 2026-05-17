本拠地カブス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の16号ソロに続き、5回に17号2ランを放ち年間61発ペースとした。

村上が止まらない。5-0の5回無死一塁の第3打席。高めのストレートを完璧に捉えた。センターへ高く上がった打球はこの日2発目の本塁打となった。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離428（約130メートル）の一発に本拠地は騒然となった。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席では、実況が「ムラカミ、今度は高く放った！ 入ったああああああああ！ いったぞ！ ムラカミにとってキャリア初となる1試合で2本の本塁打となった。日本のスラッガーのなんという凄まじいパフォーマンスだ！」と大興奮していた。

解説は「高々と舞い上がって、なかなか落ちてこない特大の打球だった。言ったでしょ。このコンディションは一番パワーのあるチームに有利に働き、それがソックスだということだ」と絶賛した。

メジャー移籍後初の1試合2本塁打。村上はこの一発でアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜いてリーグトップに浮上した。



（THE ANSWER編集部）