【セリア】さんに大感謝、、！ 110円とは思えない可愛さ♡「ディズニーポーチ」
毎日持ち歩くポーチは、お気に入りのデザインを選んで気分を上げたいところ。ディズニー好きにおすすめしたいのが、【セリア】のアイテム。101匹わんちゃんやチップとデールなど人気キャラクターがデザインされており、プチプラとは思えない可愛さです。実用性もバッチリなので、ぜひ早めのチェックを。
大人に馴染むシックなモノトーンカラー
【セリア】「窓付きポーチ」\110（税込）
101匹わんちゃんのイラストが目を引くビニールポーチ。クリア窓付きで中身が見やすいので、使いたいものをすぐに取り出せて便利です。大きさは約16.5cm × 11.5cmに4cmのマチが付いており、たっぷりの収納力できそう！
爽やかなメッシュ素材のミニポーチ
【セリア】「チップ ＆ デール メッシュドットタグポーチ」\110（税込）
涼しげなメッシュ素材のミニポーチにも注目。ベージュ × ブラックの落ち着いた配色に、ハート柄が可愛く映えています。チップとデールがこちらを覗いているようなタグが、ワンポイントに。約8.5cm × 11.5cmという手のひらサイズですが、マチが付いているので見た目以上に収納力がありそうです。
※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：マエダ エミカ
アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。