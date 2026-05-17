【セリア】さんに大感謝、、！ 110円とは思えない可愛さ♡「ディズニーポーチ」

毎日持ち歩くポーチは、お気に入りのデザインを選んで気分を上げたいところ。ディズニー好きにおすすめしたいのが、【セリア】のアイテム。101匹わんちゃんやチップとデールなど人気キャラクターがデザインされており、プチプラとは思えない可愛さです。実用性もバッチリなので、ぜひ早めのチェックを。

大人に馴染むシックなモノトーンカラー

【セリア】「窓付きポーチ」\110（税込）

101匹わんちゃんのイラストが目を引くビニールポーチ。クリア窓付きで中身が見やすいので、使いたいものをすぐに取り出せて便利です。大きさは約16.5cm × 11.5cmに4cmのマチが付いており、たっぷりの収納力できそう！

爽やかなメッシュ素材のミニポーチ

【セリア】「チップ ＆ デール メッシュドットタグポーチ」\110（税込）

涼しげなメッシュ素材のミニポーチにも注目。ベージュ × ブラックの落ち着いた配色に、ハート柄が可愛く映えています。チップとデールがこちらを覗いているようなタグが、ワンポイントに。約8.5cm × 11.5cmという手のひらサイズですが、マチが付いているので見た目以上に収納力がありそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。