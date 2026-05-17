モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳(32)が14日、都内で記者会見を行い、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンから歌手デビューすることを発表した。同日にシングル「国士無双LOVE」を発売する。岡田は15日に自身のインスタグラムを更新し、あらためて歌手デビューを報告した。



【写真】チャイナ服がキュートでお似合いです

「まさかの……！！岡田紗佳、歌手デビューします」と投稿。「ワーナーミュージック・ジャパンよりデビューシングル『国士無双LOVE』2026年7月22日発売（CD・配信）」と記し、ピンクのチャイナ服でポーズを決めるジャケットの写真を添えた。



「リードトラック『国士無双LOVE』は、M!LKさんの『爆裂愛してる』『好きすぎて滅！』で知られる浅野尚志さんに制作していただきました！」と説明。



「さらに…！表題曲『国士無双LOVE』が、『ABEMA』オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定しました」とつづり、「3曲入りのデビューシングル、ぜひたくさん聴いてください！」と呼びかけた。



フォロワーからは「期待してます」「目指せレコ大受賞、紅白歌合戦出場」「目指せミリオンセラー」「マジか！おめでとう」など激励の声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）