藤田玲、『超ギャバン』出演「ついに顔を出して」 かつては“ギャバン・デスティニー” 今はデス・ギャバンの御蔭哲真役
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第14話「宇宙の真理」が17日に放送された。
【写真】圧倒的な力の差を見せたデス・ギャバン
第14話「宇宙の真理」では、デス・ギャバンを追ってきた弩城怜慈（演：長田光平）ことギャバン・インフィニティら3人のギャバンを前にしても圧倒的な力の差を見せたデス・ギャバンは蒸着を解除し、怜慈の先代の“ギャバン”だった御蔭哲真（演：藤田玲）が姿を現した。
怜慈を自らの陣営に招き入れるため、再びデス・ギャバンに蒸着。魔空空間でギャバンたちを迎え打ち、銀河連邦警察の総力をもってしてもあと一歩のところで逮捕することはできなかった。
かつては“ギャバン・デスティニー”と呼ばれ、怜慈の先代のギャバンだった男、御蔭哲真はギャバンの名を汚し、デス・ギャバンへとその身を堕とし、ネガエモルギアをばら撒きあらゆる次元で犯罪を引き起こしていた。
果たしてデス・ギャバンの真の目的は何か。ギャバン・インフィニティ達は打ち克つことができるのか。勢いを増していく『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、ますます見逃せない。
■藤田玲コメント
兼ねてよりデス・ギャバンの声を演じさせていただいておりましたが、ついに顔を出して、先代のギャバン、御蔭哲真として蒸着させていただくことになりました。歴史のあるギャバンシリーズに関われることはもちろん「蒸着」を言わせていただけること、大変光栄に思います。なぜ彼は悪の道に進んだのか…。何が目的でエモルギアをばら撒いていたのか。今後の展開も目が離せません！僕自身、特撮作品で何回も変身はさせていただいていますが、これまでのキャラクターとはまた違う色を出せれば、と思っております。ギャバンの名に恥じぬよう、責任を持って御蔭哲真を演じさせていただきます。みなさまどうぞよろしくお願い致します。
【写真】圧倒的な力の差を見せたデス・ギャバン
第14話「宇宙の真理」では、デス・ギャバンを追ってきた弩城怜慈（演：長田光平）ことギャバン・インフィニティら3人のギャバンを前にしても圧倒的な力の差を見せたデス・ギャバンは蒸着を解除し、怜慈の先代の“ギャバン”だった御蔭哲真（演：藤田玲）が姿を現した。
かつては“ギャバン・デスティニー”と呼ばれ、怜慈の先代のギャバンだった男、御蔭哲真はギャバンの名を汚し、デス・ギャバンへとその身を堕とし、ネガエモルギアをばら撒きあらゆる次元で犯罪を引き起こしていた。
果たしてデス・ギャバンの真の目的は何か。ギャバン・インフィニティ達は打ち克つことができるのか。勢いを増していく『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、ますます見逃せない。
■藤田玲コメント
兼ねてよりデス・ギャバンの声を演じさせていただいておりましたが、ついに顔を出して、先代のギャバン、御蔭哲真として蒸着させていただくことになりました。歴史のあるギャバンシリーズに関われることはもちろん「蒸着」を言わせていただけること、大変光栄に思います。なぜ彼は悪の道に進んだのか…。何が目的でエモルギアをばら撒いていたのか。今後の展開も目が離せません！僕自身、特撮作品で何回も変身はさせていただいていますが、これまでのキャラクターとはまた違う色を出せれば、と思っております。ギャバンの名に恥じぬよう、責任を持って御蔭哲真を演じさせていただきます。みなさまどうぞよろしくお願い致します。